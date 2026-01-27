研ナオコ、歌手の娘と“おそろい”姿の親子ショット「ナオコさんにそっくり」「素敵なブレスレットですね！」 氷川きよしからもらったプレゼント身につけ記念撮影
歌手でタレント・研ナオコ（72)が23日、自身のブログを更新。娘で歌手のひとみ（36）とおそろいのアクセサリーを身につけた親子ショットを公開した。
【写真】「そっくり」「パパさんにも似てるわー」研ナオコ＆娘・ひとみ＆氷川きよしの記念ショット
研は、「思いがけないプレゼント」と題し、「本日、リハーサルDAY」と報告。隣の部屋では偶然、歌手の氷川きよし（48）がリハーサルを行っていたといい、そんな氷川から「思いがけないプレゼント」「私と娘に『母娘のキズナ』にと、お揃いのブレスレット」をいただいたと明かした。投稿では、おそろいのブレスレットを身につけた親子2ショットを添え、粋な贈り物に感激した様子をつづった。
また、氷川とひとみを含めた豪華な3ショットも披露。「氷川くんは今月末から明治座公演が始まるそうです!! 帰りもお見送りまでしてくれました。有難う」と、感謝を述べた。また、氷川も自身のインスタでこの日の様子を投稿。「『ほど酔い酒』の『許しましょう』を一緒にやっていただいた！笑 嬉しかったー」と喜んでいた。
コメント欄には「ナオコさんにそっくり」「素敵なブレスレットですね！」「スリーショット写真も素敵」「私も娘とお揃いが欲しくなりました」などの声が多数寄せられている。
