元おニャン子・渡辺美奈代、28歳長男に作った“豪華弁当”に称賛の嵐「お弁当が、宝箱」「羨ましいの極み…」
元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が、26日までに自身のブログを更新。長男でタレントの矢島愛弥（28）のために用意した手作り弁当を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
【写真】「彩り豊かな美味しそうなお弁当」ファン絶賛、渡辺美奈代の“豪華な手作り弁当”
渡辺は「お弁当作りスタート」とつづり、豆ごはんを用意した写真を掲載。さらに「お弁当」と題したブログでは、「愛弥のお弁当」とつづり、曲げわっぱの弁当箱に詰められたチキンソテー ネギ塩タレ、金平ごぼう、紫キャベツのナムル、沢庵、生姜昆布と、栄養バランスと彩りを意識したおかずのメニューを詳しく紹介した。
これに、ファンからは「彩り豊かな美味しそうなお弁当」「愛弥くんが羨ましい」「とっても…綺麗で、とっても…美味しそう」「すごい」「超美味しそう」「愛弥くん幸せですね」「羨ましいの極み…」「お弁当が、宝箱」「彩りも綺麗」などの声が多く寄せられている。
渡辺は1996年に矢島昌樹氏と結婚し、2人の子どもを出産。長男は愛弥、次男はタレントの矢島名月（22）。
