「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が26日深夜、テレビ朝日「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）に出演。タレント・ベッキー（41）の収録中のふるまいについてコメントした。

今回の企画は「クソ人間あぶりだしあのゲーム」。「性格がクソ＆ズル賢い人をあぶり出す」というのが趣旨で、その候補としてベッキーやさらば青春の光・森田哲矢ら5人の芸能人が登場した。あのとシソンヌ・長谷川忍は別室からウオッチング。性格の悪い行動をした人にはマイナスポイントを与える。

その中で行われたゲーム「KILL エビわさびずし」。からさの異なるワサビが入った5貫のエビのすしから、話し合いでそれぞれ1つ選んで食べることに。甲殻類アレルギーを主張して食べようとしない森田に、すしを渡そうとするベッキー。すると、すしを床に落としてしまった。「カットすれば落ちてないことになる」とベッキーが話すと、編集のことを考えすぎということで、あのは「ベッキー、マイナス10ポイント」と言い渡した。

その後も編集を気にする発言などがあり、ベッキーは最終的に4位という結果に。長谷川は「妙にテレビ慣れしてる」、あのは「全部解説したり、いやらしかった。テレビの裏のこととかすごい言ってた」と指摘。これにベッキーは「そうね。そいうとこある」と反省した。