野球日本代表「侍ジャパン」の井端監督は２６日、３月の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」に出場するメンバー１０人を追加発表し、米ドジャースでワールドシリーズ連覇に貢献した山本らが加わった。

現時点で前回大会優勝メンバー１５人が名を連ね、メジャー組は昨季米オリオールズでプレーした菅野を含めて８人と、２００９年大会（５人）を上回って歴代最多となった。

破壊力抜群のチーム編成

「日本の野球も長打というところで、徐々に世界に追いついてきている」。井端監督は就任直後の２０２３年１０月、こう話していた。この言葉から２年余り、世界に誇れる破壊力を持ったチームを編成した。

前回大会は故障で辞退した鈴木は、大リーグで昨季３０本塁打１００打点をマークした。今季から大リーグでプレーする岡本と村上は日本で地力を蓄え、米球界から高い評価を受けるまでになった。セ・リーグ打撃２冠の佐藤もいる。「４番は何人もいる。みんな候補。打てる選手はいっぱいいるので、どういう組み合わせが一番得点しやすいか」と指揮官は強調する。打線の軸は大谷となるだろうが、決して大谷に頼り切りではない。前回以上の怖い打線となるのではないか。

米国をはじめとしたライバルも豪華なメンバーをそろえてきた。「（他国は）前回大会に比べて、素晴らしい選手が出てくれる。また日本のレベルがどれだけ上がったか試せるチャンス」と井端監督。大会では、相手を圧倒するような侍ジャパンの長打を期待したい。（林宏和）