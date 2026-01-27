元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏（53）が27日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演。選挙に関するニセ情報についてコメントした。

番組では、木原稔官房長官が22日の会見で、選挙でのSNSなどでの情報収集に関して「インターネット上の情報にはさまざまなものがあることに十分留意し、発信源を確認したり、複数の情報を比較したりすることで、情報の真意をよく確認することが重要」と注意喚起したと伝えた。

YouTubeでは、今月15日、国民民主党の玉木雄一郎代表に関する誤情報が伝わり、玉木氏は「まったく事実に反するようなことが動画などで出され一定程度見られ、中には本当に信じる人もいる。こういった現状を非常に危惧している」と不快感を示していた。

また、1月16日、立憲民主党の野田佳彦氏と民主党の斉藤鉄夫氏が新党「中道改革連合」を結党して、それぞれが新党の共同代表となることが記者発表された。同日、SNS上で、野田氏と斉藤氏の持っていた新党のロゴが加工がされてニセ情報が拡散。中道改革連合は20日、公式Xで「悪意ある改変や虚偽の示唆については、法的措置を含め厳正に対応いたします」と訴えていた。

鈴木氏は「前回の選挙から数カ月でAIすごいじゃないですか。だから作れる画像が、より簡単に進化しちゃってる。僕らも結構ダマされるじゃないですか。そこ、相当今回、気をつけないと」とニセの情報に関する注意喚起をした。