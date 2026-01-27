◆テニス ▽全豪オープンテニス第１０日（２７日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）

【メルボルン（オーストラリア）２７日＝吉松忠弘】オーストラリアの気象庁は、メルボルンの２７日の予報を、前日に気温最高４３度としていたが、この日、４５度に上方修正した。午後１時過ぎ、気温と熱ストレス指数（ＨＳＳ）が急上昇中だ。午前１０時過ぎには、まだ気温２６度。プレスルームに表示されているヒートルール適用の目安になるＨＳＳは１・３で、すべての屋外コートの試合が中断される５・０には、まだ大きな開きがあった。

しかし、正午には気温３５度に到達。午後１時過ぎには、気温が３８・４度まで上昇し、ＨＳＳはついに赤いサイン（危険）の４・６まで急上昇だ。４・６は、通常なら車いすテニスの試合はすべて中断になる。しかし、大会は、前日に、この日の予報から、すでに車いすテニスの試合を延期していた。午後１時過ぎ、この先の気温を考え、試合を行っているセンターコートとマーガレット・コート・アリーナの開閉式屋根付きのコートは屋根を閉めた。

同気象庁は、午後２時ごろに気温４０度を超え、午後５時あたりに最高４５度に到達すると予測している。

◆ヒートルールと熱ストレス指数 メルボルン・パーク（会場がある場所）の複数地点で、気温、放射熱、湿度、風速の４気候要素を測定。広範な研究と試験を経て設定した熱ストレス指数（ＨＳＳ）を１〜５段階で算出する。最大の５になると、すべてのコートで行われている男女シングルス、ダブルス全ての試合が中断される。車いすテニスはＨＳＳが４・６、ジュニアは４・９が中断の目安だ。