º£Æü27Æü¤Ïµ¤°µÄã²¼¤ËÈ¼¤¦ÂÎÄ´°²½¤ËÃí°Õ¡¡ÀçÂæ¡¦¿·³ã¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ëµ¤°µ¤Î±Æ¶ÁÂç
º£Æü27Æü(²Ð)¤Ï¡¢ÀçÂæ¤ä¿·³ã¡¢¼¯»ùÅç¤Çµ¤°µ²¼¹ß¤Î±Æ¶ÁÅÙ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤°µ¤ÎÄã²¼¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¤Êý¤Ï¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü28Æü(¿å)°Ê¹ß¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ëµ¤°µ¤¬Äã²¼¤¹¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Æüº¢¤«¤éµ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£Æü¤ÏËÌÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë²¼¹ß¤Î±Æ¶ÁÅÙÂç
º£Æü27Æü(²Ð)¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤¤«¤é¿Ê¤àÄãµ¤°µ¤¬ËÌÆüËÜ¤òÄÌ²á¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÀçÂæ¤ä¿·³ã¤Ê¤É¡¢ÅìËÌ¤äËÌÎ¦¤òÃæ¿´¤Ëµ¤°µ¤Î²¼¤¬¤ë±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆîÀ¾½ôÅçÉÕ¶á¤òÊÌ¤ÎÄãµ¤°µ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë±Æ¶Á¤Ç¡¢¼¯»ùÅç¤Ç¤âµ¤°µ¤Î²¼¤¬¤ë±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µ¤°µÄã²¼¤ËÈ¼¤¦Æ¬ÄË¡¢¼ó¤ä¸ª¤Î¤³¤ê¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢Á´¿È·ñÂÕ´¶¡¢´ØÀáÄË¡¢Äã·ì°µ¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÀè¤Ïµ¤°µÄã²¼¤ÎÆü¤¬Â¿¤¤¡¡Ì¾¸Å²°¤Ç¤Ï¿ôÆü¤ª¤¤ËÂçÉý¥À¥¦¥ó
¤³¤ÎÀè¤âÅÙ¡¹¡¢µ¤°µ¤Î±Æ¶ÁÅÙ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ëÆü¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÌÀÆü28Æü(¿å)¤ÏÀçÂæ¤äÌ¾¸Å²°¡¢ÆáÇÆ¤Çµ¤°µ¤Î²¼¤¬¤ë±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÀ¸åÆü29Æü(ÌÚ)¤ÏÂçºå¤Ç¤â±Æ¶ÁÅÙ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£30Æü(¶â)°Ê¹ß¤Ïµ¤°µ¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤¬Âç¤¤¯¡¢Ì¾¸Å²°¤Ï¿ôÆü¤ª¤¤Ë±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ëÆü¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£2·î2Æü(·î)¤«¤é3Æü(²Ð)¤Ï¡¢»¥ËÚ¤äÀçÂæ¤Ê¤É¡¢ËÌÆüËÜ¤ÇºÆ¤Ó±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µ¤°µÊÑ²½¤Ç¾É¾õ¤¬½Ð¤ëÁ°¤Ë
µ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿É¤¤¾É¾õ¤¬½Ð¤ëÁ°¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¤È¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Áá¿²¡¢Ááµ¯¤¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ë¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿©»ö¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡¢±ÉÍÜ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤òÀÝ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢(Í½ÄêÊÑ¹¹¤Ïº¤Æñ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬)ÍÑ»ö¤ò¤º¤é¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
£ ¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¤·¡¢¿åÊ¬¡¦±öÊ¬¤òÀÝ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£(¤¿¤À¤·¡¢±öÊ¬¤ÏÀÝ¤ê¤¹¤®¤ë¤È¤à¤¯¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹)
¤ µ¤°µÍ½Êó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë½¬´·¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°å³ØÅªÉ½µ´Æ½¤:¤»¤¿¤¬¤äÆâ²Ê¡¦¿À·ÐÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¡µ×¼ê·ø»ÊÀèÀ¸