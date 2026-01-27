小芝風花、“食べログカラー”の振袖姿に反響「見惚れてしまいました」「新鮮で似合ってます！」「どんどん綺麗に」
俳優の小芝風花（28）が27日、自身のインスタグラムを更新。「数年ぶり」という振袖姿を披露した。
【全5カット】「どんどん綺麗に」華やかな“食べログカラー”の振袖姿を披露した小芝風花
前日、歌舞伎俳優の片岡愛之助（53）と共に都内で行われた『The Tabelog Award 2026』の発表会にゲストとして登場した小芝。
投稿では、受賞店への祝福の言葉とともに「私は食べることが大好きで、美味しいご飯にいつも元気をもらっておりますので、参加させて頂けてとても嬉しかったです」「そして数年ぶりに振袖を着せて頂きましたっ！食べログカラーで、とても華やかでした そしてこの髪飾り！なんと刺繍で出来ているんです すごく繊細で、光にあたると上品に煌めいて、、トキメキでした」と衣裳を紹介し、華やかな着物姿でさまざまな表情を見せるショットを複数枚アップした。
この投稿にファンからは「オレンジの振袖新鮮で似合ってます！後ろ姿も美」「久しぶりの振袖、とても素敵です 髪飾りも似合っていて、見惚れてしまいました」「どんどん綺麗になるね 笑顔が素敵です」「どんな雰囲気のお着物もしっかりと着こなされていて内面の美しさがより引き立ちますし、何よりお姿が美しいの一言です」など、絶賛の声が多数寄せられている。
