ももクロ・玉井詩織、印象ガラリ 大人の色気ただよう妖艶ショットに「美しすぎて眩しい」「これは事件」と絶賛する声
アイドルグループ・ももいろクローバーZの玉井詩織（30）が26日、自身のインスタグラムを更新。大人な雰囲気ただよう“妖艶ショット”を公開し、そのビジュアルに反響が集まっている。
【写真】「『美』の塊すぎる」従来の印象を覆す大人な姿を披露した玉井詩織
玉井は、スキンケアブランド「iYON」のアンバサダーに就任。両肩を出したシックな衣装をまとい、カメラを見つめるしっとり艷やかなショット、バックリ背中の開いたショットなど、大人の色気を感じさせる、気品のある姿を披露した。
これまでのイメージを一新した姿に、ファンからは「優勝」「圧倒的美!!!」「綺麗だよ」「ほんとに『美』の塊すぎる美しすぎる」「これは事件」「美しすぎて眩しい」などと、絶賛するコメントが寄せられている。
