奥さんをわざと傷つけるようなことを言ってくる旦那さん。怒れば「冗談なのに」と言ってくるパターンも多いようで？ 今回は、そんなモラハラ夫に言い返したエピソードをご紹介します。

毎回すべってんだよ

「夫は傷つくことを平気で言ってくるタイプ。付き合っていた頃はそんなことなかったのに、結婚後から徐々に言動が変わっていって……。これってモラハラ？ と悩んでいました。

ある日、夫が私の母の料理が下手だとバカにしてきました。夫には母の上品な味付けが合わなかったのでしょう……。母のことまで悪く言われ、我慢の限界に……。

私が怒ったら、夫は『冗談じゃん』と言ってきました。『冗談？ お前、関西人なのに全然面白くないよね』『毎回すべってんだよ』と言ったら、顔を真っ赤にしていました（笑）。関西出身の夫には、このセリフが一番刺さったようです。

冗談って言うわりに笑えないし、笑いのセンスもなし。そんな夫とは、子どもができる前に離婚しようと思っています」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年11月）

▽ 関西出身の旦那さん。まさか、自分の笑いに自信があったのでしょうか……？ 人を傷つけて、怒られたら「冗談」だといって逃げるなんて、何ひとつ面白くありませんよね……。

