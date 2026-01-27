衆議院選挙が公示されました。



これまでに秋田1区には6人が、秋田2区と3区にはそれぞれ2人が立候補を届け出ました。



秋田1区に立候補したのは届け出順に、自民党の前の議員 冨樫博之氏70歳と、国民民主党の新人 木村佐知子氏39歳、参政党の新人 佐藤美和子氏66歳、共産党の新人 鈴木知氏49歳、中道改革連合の新人 早川周作氏49歳、日本維新の会の新人 松浦大悟氏56歳のあわせて6人です。





秋田2区には、自民党の前の議員 福原淳嗣氏58歳と、中道改革連合の前の議員 緑川貴士氏41歳の2人が立候補しました。自民 前 福原淳嗣候補「私たち秋田人は、今こそ、胸を張ってこう訴えるべきであります。日本列島を強く豊かにできるのは、我がふるさと秋田だと。そうではないでしょうか」中道 前 緑川貴士候補「安心してこの地域で、秋田で子どもを希望すれば産み育てることができる。そして中小企業が着実に前に進むことができる。不安なく老後をこの秋田で全うすることができる。そうした政治を私は全力で進めてまいりたい」秋田3区には、自民党の前の議員 御法川信英氏61歳と、国民民主党の前の議員 村岡敏英氏65歳の2人が立候補を届け出ています。自民 前 御法川信英候補「意欲を持って農業であれ商工業であれ、やっていこうとしている人がたが、若い人がたが実はたくさんいるんですよ。そういう人がたを応援しなくてね、どうやって秋田の未来がつくれるんですか。私はそういうことを訴えてこの12日間頑張っていきたい」国民 前 村岡敏英候補「本当の猫の目農政で農業やる人はもっといなくなるよと。それでやっと変わることになりました。これから食料、農業、農村という基本計画の中で、農業者の方々が担い手に引き継げる。所得がちゃんと上がって農業で飯を食えるという政策をとってまいります」立候補の受け付けは27日午後5時で締め切られます。衆院選の投票日は来月8日日曜日で、12日間の選挙戦がスタートしました。