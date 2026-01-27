２７日の債券市場で、先物中心限月３月限は反落。前日に上昇した反動に加え、衆院解散・総選挙後の財政拡張リスクが改めて意識されたようだ。



債券先物は前日終値と同値の１３１円５５銭で寄り付いたあと徐々に軟化。為替市場で円買いの動きが一服していることで、日銀の追加利上げ観測の後退を背景とした買い圧力が弱まったもよう。また、第５１回衆院選が２７日に公示され、２月８日の投開票に向けての選挙戦が始まることから消費税減税などで財政が悪化するとの警戒感が再び広がったようだ。２７～２８日に開かれる米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果を控えて動きにくいこともあり、午前１０時５０分ごろには１３１円２１銭まで軟化する場面があった。



午前１１時の先物３月限の終値は前日比２９銭安の１３１円２６銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日に比べて０．０４５％高い２．２８０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS