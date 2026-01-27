・ケミプロはＳ高街道をばく進中、ついに２７年ぶりの上場来高値にツラ合わせ

・住友鉱は３日続伸と買い人気続く、金価格は一時５１００ドル台で連日の最高値

・アステリアは３日続伸、鴻池運輸がアステリアワープを採用

・ファナックは３日ぶり反発、４～１２月期の最終利益１４％増を好感

・三菱重が６日続落、トランプ米政権の国防費増額圧力もテクニカルな下値模索が続く

・ワイヤレスＧは一時Ｓ高、次世代Ｗｉ－Ｆｉ技術の業界団体「ＷＢＡ」に加盟

・ＧＲＣＳは４日ぶり反発、ファンディノと業務提携

・日本高純度はカイ気配スタート、今期業績・配当予想を上方修正

・ウェリタスがカイ気配スタート、スイスのファインケミカル企業とｍＲＮＡ標的化合物の共同探索研究に関する覚書を締結

・アドテスト、東エレクなど強弱観対立も頑強、日経平均を下降トレンドに誘導するか正念場



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS