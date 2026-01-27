＜動意株・２７日＞（前引け）＝ワイヤレスG、アステリア、日本高純度 ＜動意株・２７日＞（前引け）＝ワイヤレスG、アステリア、日本高純度

ワイヤレスゲート<9419.T>＝急動意。一時ストップ高し一気に昨年来高値を更新した。同社は２６日取引終了後、次世代Ｗｉ－Ｆｉ技術の標準化を推進するグローバルな業界団体「Ｗｉｒｅｌｅｓｓ Ｂｒｏａｄｂａｎｄ Ａｌｌｉａｎｃｅ（ＷＢＡ）」に加盟したと発表。この加盟を通じて、一度の認証で世界中の拠点に自動接続可能な「ＯｐｅｎＲｏａｍｉｎｇ」への対応を本格化させるとしており、これが材料視されているもよう。また、同日にはＵ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ<9418.T>グループのＵＳＥＮ ＮＥＴＷＯＲＫＳと協業し、自社が展開する「ＷｉＭＡＸ＋５Ｇ」を活用したＵＳＥＮ ＮＥＴＷＯＲＫＳ初となる個人向けワイヤレスホームルーターサービス「ＵＳＥＮ ｈｏｍｅ Ａｉｒ」の販売を開始したと発表しており、これも買い手掛かりのひとつとなっているようだ。



アステリア<3853.T>＝上値指向。同社は２６日取引終了後、自社の「ＡＳＴＥＲＩＡ Ｗａｒｐ（アステリアワープ）」が、鴻池運輸<9025.T>のデータ連携基盤として採用されたことを明らかにしており、これが新たな買い手掛かりとなっているようだ。アステリアワープは、異なるコンピューターシステムのデータをノーコードで連携できるミドルウェア。メインフレームやクラウド上のサーバーから表計算ソフトまで、さまざまなシステム間の接続とデータの変換を行うロジックを複雑なプログラミングなしで行える。



日本高純度化学<4973.T>＝カイ気配。２６日取引終了後、２６年３月期単独業績予想について売上高を１４０億円から１７５億円（前期比３８．８％増）へ、純利益を１４億５０００万円から１７億５０００万円（同１０．８％増）へ上方修正すると発表した。配当予想も１２６円から２００円（前期１２６円）に増額した。これを評価した買いが膨らんでいる。スマートフォンやパソコンなど民生向け需要の回復や生成ＡＩ関連需要の拡大を背景に、半導体パッケージやモジュール、メモリー向けでプリント基板・半導体搭載基板用めっき薬品の販売が堅調に推移しているため。貴金属価格の変動（金やパラジウム価格の急騰）も業績押し上げに寄与する見通し。投資有価証券売却益の計上も織り込んだ。



出所：MINKABU PRESS