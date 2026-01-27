元ブラジル代表マルセロ氏の16歳息子がレアル・マドリーとプロ契約
現役時代にレアル・マドリーで活躍した元ブラジル代表DFマルセロ氏(37)の息子が同クラブとプロ契約を結んだ。
偉大な父を持つFWエンツォ・アウベス(16)は26日に自身のインスタグラム(@enzoalvesv)を更新。「初めてのプロ契約にサインできてうれしい! アラ・マドリー!」と、マルセロ氏も同席した写真とともに報告した。
エンツォ・アウベスは2017年にレアルのアカデミーに入団し、これまでストライカーとしてゴールを量産。昨年12月にはレアル・マドリー・カスティージャ(Bチーム)で飛び級デビューを果たした。両親はどちらもブラジル人だが、年代別代表ではスペインを選択している。
移籍専門の有名ジャーナリストであるファブリツィオ・ロマーノ氏は、同日にX(@FabrizioRomano)で「エンツォは将来の巨大な才能と見なされており、レアル・マドリーの長期プロジェクトの一員となるだろう」と太鼓判を押した。
