インテリアとの調和や飾る楽しみにもこだわった、アカチャンホンポのひな人形に注目！
飾り付けできる親王ケース飾り・親王飾り「クリスタル煌舞絵巻」
ナチュラルテイストから趣のある伝統的なデザインまで、多彩なラインナップを誇るアカチャンホンポのひな人形。今回は、その中から選りすぐりのひな人形を一部ご紹介します！
■飾り付けができるケース飾り
好みに合わせて人形やお道具を飾れるシリーズが登場。ケース飾りとしても、ケースを外して親王飾りとしても飾れます。柔らかいパステルカラーを基調とした品のある表情のおひな様と、背景には屏風と光によって雰囲気が変わる飾りを配しました。
【商品情報】
商品名：飾り付けできる親王ケース飾り・親王飾り「クリスタル煌舞絵巻」
品番：38091M
価格：110,000円（税込121,000円）
※つるし飾り、名前旗は商品には含まれておりません。
※人形・お道具・屏風・飾りはご自身で飾り付けができます。
豪華な金襴衣裳のおひな様に、ブラウンのケースを合わせ、紅白の上品なお花をあしらった親王ケース飾りです。
【商品情報】
商品名：飾り付けできる親王ケース飾り「紅白水引きモダン格子」
品番：38085M
価格：110,000円（税込121,000円）
※つるし飾り、名前旗は商品には含まれておりません。
※人形・お道具・屏風・飾りはご自身で飾り付けができます。
■親王のお顔違いが選べるケース飾り
白とピンクを基調とした背景に、レースとお花を豪華に飾り仕上げました。衣裳にはお子さまの健やかな成長を願い、麻の生地を用いた、上品な印象の親王ケース飾りです。凛とした表情で花束を持った「ブランパールべル」と、柔らかい表情で檜扇を持った「ブランパールミミ」の2タイプを用意。
【商品情報】
商品名：親王ケース飾り「ブランパールべル」
品番：38088M
価格：100,000円（税込110,000円）
※つるし飾り、名前旗は商品には含まれておりません。
商品名：親王ケース飾り「ブランパールミミ」
品番：38090M
価格：100,000円（税込110,000円）
※つるし飾り、名前旗は商品には含まれておりません。
■昔から親しまれている古典的で趣のある親王飾り
桜模様の刺繍を施した格子付きの屏風に、伝統的な黄櫨染（こうろぜん）のおだいり様が見事に調和した親王飾りです。黄櫨染は、赤みがかった暗い黄褐色の伝統色で、天皇のみが儀式で着用する「黄櫨染御袍」に用いられることから「黄色に蘇芳の赤を加えて太陽の輝きを象徴する色」とされています。ひな人形の親王の衣裳に黄櫨染を用いることで、その格式高い品格を表現し、お子さまの健やかな成長を願う意味が込められています。
【商品情報】
商品名：親王飾り「三曲枝桜黄櫨染」
品番：33594F
価格：120,000円（税込132,000円）
※つるし飾り、名前旗は商品には含まれておりません。
■飾り台がそのまま収納箱になる親王収納飾り
流水と桜の刺繍の幕板に、金縁付格子を施した高級感のある親王収納飾りです。飾り台がそのまま収納箱になるので便利です。
【商品情報】
商品名：吉徳 親王収納飾り「金縁付格子に桜刺繍」
品番：35783W
価格：130,000円（税込143,000円）
※つるし飾り、名前旗は商品には含まれておりません。
咲き誇る桜の刺繍に落ち着いた色味のお飾りが上品な雰囲気を演出しています。こちらも飾り台がそのまま収納箱になります。
【商品情報】
商品名：久月 親王収納飾り「花輪刺繍アッシュグレー」
品番：35104Ｋ
価格：100,000円（税込110,000円）
※つるし飾り、名前旗は商品には含まれておりません。
また、人形に合わせやすい名前旗やつるし飾りなど、デザイン豊富な飾り小物も取りそろえています。ひな人形と一緒に飾ればより華やかに。名前旗の装飾のお花は髪飾りとしても使えます。
【商品情報】
商品名：刺繍名入れ名前旗 髪飾り付（飾り台付）
品番：（白）93082M、（ピンク） 93112M 、（赤）93115M
価格：17,000円（税込18,700円）
商品名：うさぎつるし雛ベージュ
品番：93101K
価格：19,000円（税込20,900円）
＊ ＊ ＊
好きな場所に自由に配置して、お子さまと一緒に飾り付けを楽しめるケース飾りから、収納箱から出してそのまま飾れるコンパクトな収納飾りまで、ライフスタイルに合わせて選ぶことができます。ぜひ、チェックしてみてくださいね。
※取り扱い期間、展示商品が異なる場合がございますのであらかじめご利用店舗にお問い合わせください。
文＝秋武宏美