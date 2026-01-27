MLB Japanは1月25日、公式Xを更新。全米野球記者協会（BBWAA）主催の晩さん会に出席したロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）ら選手の写真を公開した。

大谷は昨季、3年連続4度目となるMVPを受賞。晩さん会への出席は2年ぶり3度目となった。MLB Japanは「年間アワードの授賞式！」と題し、選手や家族が並ぶ写真を投稿。大谷は妻の真美子さんとともに晩さん会に出席した。

公開された写真で最もファンの注目を集めたのは、大谷と真美子さんが並んだツーショット写真だ。ダークカラーのスーツに黒いシャツ、黒のネクタイを合わせた大谷に対し、真美子さんもダーク系のワンショルダードレスを着用。2人は寄り添い、カメラに向かって笑顔を見せている。MLB Japanは「家族とその喜びを分かち合いました」とコメントし、投稿を締めくくった。

この投稿には、Xユーザーから「どのご夫婦もとても素敵やん」「授賞式での夫婦ショット、絵になるね！」「真美子さんのドレス姿、美しすぎてため息が出ます…。」「ハリウッドスターのようなオーラがあって、本当にお似合いのご夫婦ですね！」「品があって最高…！」「美しい」「真美子さんビーナス」「最高のご夫婦です」「完璧すぎるご夫婦」「真美子さんの美貌て嫌味のない美しさでホッとする」などコメントが寄せられた。