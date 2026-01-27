日本人選手も破ったタイの19歳バドミントン美女に中国大陸が熱狂!?「次世代のビジュ担当！」と大絶賛の美貌

中国大陸もすっかり夢中になっている様子だ。タイの女子バドミントン選手ピチャモン・オパトニプスが、卓越した実力とビジュアルで注目を集めている。

とある中国メディアは最近、「陳雨菲の相手がこれほど美しいとは！バドミントン次世代“ビジュアル担当”選手がサプライズ登場した」と報じた。

その人物が、2007年生まれの“タイの新星”ピチャモンだ。飛びぬけたビジュアルですでに多くの注目を集める彼女は、「タイのプリンセス」という愛称も持つ。170cmを超える高身長を誇り、コートの内外で注目を浴びている。

（写真＝ピチャモンInstagram）

現在世界ランキング36位のピチャモンは、19歳という若さながら実力も優れる。最近では今月25日まで行われたインドネシア・マスターズ（スーパー500）で準優勝。世界ランキング4位の陳雨菲（中国）相手に第1ゲームでデュースの接戦を繰り広げるなど善戦したが、アン・セヨンの最大のライバルとされる陳雨菲の壁を越えるにはまだ力が及ばず、ゲームスコア0-2（21-23、13-21）で敗れた。

それでも、ピチャモンは敗戦とは別に多くの視線を集めた。

中国メディアは「中国最大のバドミントンコミュニティで、陳雨菲が倒した相手が大きな話題になった。その主人公がタイの新鋭ピチャモンだ」とし、「ピチャモンは身長172cmのタイ女子シングルス有望株だ。彼女が初めてファンの注目を集めたのは2023年で、当時16歳の年齢でスーパー300級大会である台湾オープン女子シングルスで4強に進出し、世界ジュニア選手権では1セットも落とさずに優勝した。タイのメディアは彼女を“希望の星”と評価した」と説明した。

（写真＝ピチャモンInstagram）

ピチャモンは昨年、そのポテンシャルを開花させた。14大会に出場して29勝13敗を記録し、世界ランキングTOP40入りを果たして将来への期待をさらに高めた。

彼女の成長は2026年も続いており、今年初めのマレーシア・オープン1回戦では陳雨菲に逆転負けを喫したが、第1ゲームを21-10で奪う波乱を演出した。今大会では宮崎友花（日本）、グエン・トゥイ・リン（ベトナム）らを次々と撃破し、決勝進出という快挙を成し遂げた。

中国メディアは「ピチャモンは1カ月ぶりに再戦した陳雨菲を相手に、第1セットを21-23のデュース接戦まで持ち込み、かなりのプレッシャーを与えた。これはピチャモンにとってキャリア最高グレード大会での決勝進出という新記録だ」と指摘した。

また、「最近1年間の試合内容を見ると、優れた感覚と技術を備えており、弱点だった体力も大きく補完されたという評価だ。今後、中国代表の最も強力なライバルの一人になる可能性があるという見通しも出ている」と警戒した。

（写真＝ピチャモンInstagram）

（写真＝ピチャモンInstagram）

ただし、バドミントンファンの視線を最初に引きつけたのは、実力よりも顔立ちのようだ。実際、ピチャモンは華々しいキャリアを持つ選手ではないが、約14万人に迫るSNSフォロワー数を誇っている。タイ現地では「ピンク」という愛称で呼ばれているという。

中国メディアは「優れた技量だけでなく、目を引く美貌もピチャモンが注目される理由だ。彼女はソーシャルメディアでファンの数が非常に多い若いバドミントン選手の一人で、試合中に捉えられた場面に対してファンからの好評が相次いだ」と伝えた。インドネシア・マスターズの観客席でも、ピチャモンが中継カメラに映るたびに大きな歓声が沸き起こったという。

同メディアは「ファンたちはピチャモンを見て『とてもきれいだ。肌も白くて脚も長い』『女子シングルスは世代ごとに女神が続々と出てくる』『最近は成績も安定しているので、実力と美貌を兼ね備えた新しいアイコンが誕生しそうだ』『デビュー初期からタイで広告もたくさん撮っている。成績さえもっと良くなればトップスターも可能だ』といった反応を残した」と付け加えた。

（記事提供＝OSEN）