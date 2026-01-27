今週末から２月に入ります。



きょうは２月からの値上げについて、物価の最前線を取材してきました。



（急式アナウンサー）「大袋のお菓子の中では唯一ここまで値上がりせずにきた不二家のカントリーマアムにホームパイが、ここ札幌市北区のスーパーでも６０円ほどの値上がりになるそうです。おやつやおつまみとして楽しむ方も多い湖池屋のポテトチップス、そして同じく湖池屋のカラムーチョが、ジャガイモ不足のため２月から１袋１０円ずつ値上がりします」





（急式アナウンサー）「２月からはどんな食品が値上げに？」（マルコストアー 山川悟史社長）「マルちゃんのレトルトごはん。ほぼ全商品ですが、１パックで２０円程度、３食パックで４０円弱値上げになる」（急式アナウンサー）「パックごはんは防災のために買い置きをされる方も多いですから、ちょっと値上げは痛いですね」（マルコストアー 山川悟史社長）「ことしの新米でコメの価格が下がるようであれば翌年には少しずつ下がるかなと思うが、ことし中の値下げは考えられない」また、２０２５年にとれたもち米の収穫量が少なく価格が上がっていることから、２月から切り餅も１キロあたり２００円ほど値上げされるということです。帝国データバンクによると、２月に値上げされる飲食料品は６１５品目が予定されていて、これは２０２５年の同じ月と比べて半分以下の品目数となっています。値上げはコメ関係のほかにもー主食では一部のパスタが１袋２０円ほど値上がりするといいます。さらにー

（マルコストアー 山川悟史社長）「一部のパスタソースが値上げになってしまう。レトルトのパスタソースがメーカー希望小売価格で２円ほど値上げになる。一番の要因は世界的なトマトの不作。どうしてもトマトの原料を多く使う商品なので、その影響はどうしても出てしまう」



“トマト不足”はこんなところにも影響がー



（マルコストアー 山川悟史社長）「あと２月から値上げになるのがカゴメの紙パック飲料。店頭だと１個あたり８円ほどの値上げになる」



トマトのほかニンジンなどの価格が上がっていることも、紙パック飲料値上がりの原因だということです。



さらに朝食にも打撃がー



（マルコストアー 山川悟史社長）「カルビーのフルグラの大容量が、当店の店頭価格で上げ幅が大きくて８０円ほど値上げになる」



（急式アナウンサー）「（シリアルなど）手軽に朝ごはんとして置き換えるものが上がってしまうと、生活がどんどん萎縮してしまうような気もしてちょっと残念ですね」

値上げが続く中、わたしたち消費者にとって明るいニュースもありました。



（マルコストアー 山川悟史社長）「２月からメーカーからの出荷分で強力小麦粉が１キロあたり３円ほど、薄力小麦粉で１キロあたり２円ほど出荷価格が下がる。当店に関してはせっかく（出荷価格が）下がったので、一部の商品はそれ以上に還元価格で値下げして販売してみようと考えている」



比較的値上げが少ない２月ですが、３月にはお茶関連の値上げがすでに発表されているなど、家計への負担は続きそうです。