日経平均27日前引け＝反発、132円高の5万3017円 日経平均27日前引け＝反発、132円高の5万3017円

27日前引けの日経平均株価は反発。前日比132.46円（0.25％）高の5万3017.71円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は550、値下がりは988、変わらずは57と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を180.50円押し上げ。次いで東エレク <8035>が41.11円、リクルート <6098>が19.05円、ディスコ <6146>が11.43円、レーザーテク <6920>が10.03円と続いた。



マイナス寄与度は44.92円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、日東電 <6988>が25.4円、信越化 <4063>が13.04円、ダイキン <6367>が10.86円、コナミＧ <9766>が10.7円と並んだ。



業種別では33業種中12業種が値上がり。1位は水産・農林で、以下、非鉄金属、卸売、海運が続いた。値下がり上位には電気・ガス、医薬品、陸運が並んだ。



株探ニュース

