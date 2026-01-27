27日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数605、値下がり銘柄数688と、値下がりが優勢だった。



個別ではケミプロ化成<4960>がストップ高。ワイヤレスゲート<9419>は一時ストップ高と値を飛ばした。ブルボン<2208>、ヒビノ<2469>、大戸屋ホールディングス<2705>、テンポスホールディングス<2751>、ＭＥＲＦ<3168>など40銘柄は昨年来高値を更新。レダックス<7602>、倉元製作所<5216>、ＪＭＡＣＳ<5817>、イチカワ<3513>、トレードワークス<3997>は値上がり率上位に買われた。



一方、ケイブ<3760>、日本オラクル<4716>、相模ゴム工業<5194>、ＡＳＡＨＩ ＥＩＴＯホールディングス<5341>、フォーバル<8275>が昨年来安値を更新。山田再生系債権回収総合事務所<4351>、ジーイエット<7603>、チタン工業<4098>、プライム・ストラテジー<5250>、津田駒工業<6217>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

