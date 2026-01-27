ETF売買動向＝27日前引け、ＷＴ商品総合、純銀信託が新高値 ETF売買動向＝27日前引け、ＷＴ商品総合、純銀信託が新高値

27日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比31.3％減の2314億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同42.5％減の1171億円だった。



個別では純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> が新高値。Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 ７－１０年 <495A> 、インバウンド消費関連 日本株（ネットリターン） <497A> 、防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> 、ラグジュアリー厳選１０ 欧州株（ネットリターン） <499A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ニッケル上場投資信託 <1694> が3.96％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> は4.72％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> は3.50％安、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は3.26％安、グローバルＸ チャイナＥＶ＆バッテリー <2254> は3.07％安と大幅に下落した。



日経平均株価が132円高の大幅高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金764億8200万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1004億3200万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が114億3000万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が88億5100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が55億8200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が43億7100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が41億1800万円の売買代金となった。



株探ニュース

