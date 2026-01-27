　27日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比31.3％減の2314億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同42.5％減の1171億円だった。

　個別では純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　銀上場投資信託 <1673> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　ブロード上場投資信託 <1684> が新高値。Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年 <495A> 、インバウンド消費関連　日本株（ネットリターン） <497A> 、防衛・航空宇宙　欧州株（ネットリターン） <498A> 、ラグジュアリー厳選１０　欧州株（ネットリターン） <499A> が新安値をつけた。

　そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　ニッケル上場投資信託 <1694> が3.96％高と大幅な上昇。

　一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　白金上場投資信託 <1674> は4.72％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　パラジウム上場投資信託 <1675> は3.50％安、ＮＥＸＴ　原油ブル <2038> は3.26％安、グローバルＸ　チャイナＥＶ＆バッテリー <2254> は3.07％安と大幅に下落した。

　日経平均株価が132円高の大幅高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金764億8200万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1004億3200万円を大きく下回っており低調。

　その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が114億3000万円、ＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が88億5100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が55億8200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が43億7100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が41億1800万円の売買代金となった。

株探ニュース