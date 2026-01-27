東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、マスカットＧが一時S高 東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、マスカットＧが一時S高

27日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数246、値下がり銘柄数292と、値下がりが優勢だった。



個別ではＭＵＳＣＡＴ ＧＲＯＵＰ<195A>が一時ストップ高と値を飛ばした。マテリアルグループ<156A>、ティーケーピー<3479>、Ｋｕｄａｎ<4425>、キューブ<7112>、アイ・パートナーズフィナンシャル<7345>は昨年来高値を更新。ステラファーマ<4888>、コンヴァノ<6574>、オンデック<7360>、イオレ<2334>、リグア<7090>は値上がり率上位に買われた。



一方、インフォメティス<281A>、グランディーズ<3261>、リップス<373A>、日本情報クリエイト<4054>、ユーソナー<431A>など9銘柄が昨年来安値を更新。ＢＢＤイニシアティブ<5259>、ヘッドウォータース<4011>、ｎｏｔｅ<5243>、中村超硬<6166>、ワンダープラネット<4199>は値下がり率上位に売られた。



