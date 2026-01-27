ETF売買代金ランキング＝27日前引け
27日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 76482 -42.9 47540
２. <1542> 純銀信託 50779 69.3 57000
３. <1540> 純金信託 14747 -26.7 23970
４. <1321> 野村日経平均 11430 -12.4 55060
５. <1357> 日経Ｄインバ 8851 -51.0 5212
６. <1541> 純プラ信託 7477 -7.2 14795
７. <1458> 楽天Ｗブル 5582 -46.1 56460
８. <1360> 日経ベア２ 4371 -49.4 128.1
９. <1579> 日経ブル２ 4118 -44.4 511.6
10. <1306> 野村東証指数 3147 -37.1 3733
11. <2644> ＧＸ半導日株 2537 -40.5 3115
12. <314A> ｉＳゴールド 2383 -29.2 370.8
13. <2036> 金先物Ｗブル 2330 -49.1 249750
14. <1673> ＷＴ銀 2092 42.8 17450
15. <1328> 野村金連動 2040 -9.4 18590
16. <1489> 日経高配５０ 1876 -43.3 2996
17. <1398> ＳＭＤリート 1559 -58.0 2034.5
18. <1568> ＴＰＸブル 1378 -59.1 773.6
19. <1615> 野村東証銀行 1333 -39.8 583.2
20. <1305> ｉＦＴＰ年１ 1267 328.0 3771
21. <1459> 楽天Ｗベア 1102 -39.6 211
22. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1057 -0.8 2141.5
23. <1475> ｉＳＴＰＸ 956 -23.3 367.6
24. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 938 -23.4 72840
25. <1543> 純パラ信託 938 55.3 90600
26. <1326> ＳＰＤＲ 931 -79.6 71900
27. <1329> ｉＳ日経 855 -66.5 5519
28. <1330> 上場日経平均 731 -48.9 55120
29. <1320> ｉＦ日経年１ 722 -60.2 54840
30. <1674> ＷＴプラチナ 721 92.8 38130
31. <200A> 野村日半導 687 -39.5 2950
32. <1655> ｉＳ米国株 596 -72.7 776.0
33. <1358> 上場日経２倍 587 -29.5 90210
34. <2559> ＭＸ全世界株 576 -55.8 26490
35. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 536 133.0 60950
36. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 507 -59.1 30860
37. <1693> ＷＴ銅 417 -55.7 8157
38. <1367> ｉＦＴＰＷブ 405 -41.7 59630
39. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 392 -49.9 2223
40. <2244> ＧＸＵテック 384 -55.7 3126
41. <1346> ＭＸ２２５ 361 -11.5 54730
42. <425A> ＧＸ純金 359 -49.3 419.0
43. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 338 -49.5 1082
44. <1557> ＳＰＤＲ５百 330 -26.0 107150
45. <1571> 日経インバ 318 -60.8 395
46. <1308> 上場東証指数 317 -59.6 3687
47. <435A> ｉＦ日本配当 283 -57.8 2237
48. <2634> 野村ＳＰＨ有 254 40.3 2935
49. <2624> ｉＦ日経年４ 251 -22.8 5329
50. <1545> 野村ナスＨ無 243 -79.2 40180
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
