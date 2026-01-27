　27日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 76482　　 -42.9　　　 47540
２. <1542> 純銀信託　　　　 50779　　　69.3　　　 57000
３. <1540> 純金信託　　　　 14747　　 -26.7　　　 23970
４. <1321> 野村日経平均　　 11430　　 -12.4　　　 55060
５. <1357> 日経Ｄインバ　　　8851　　 -51.0　　　　5212
６. <1541> 純プラ信託　　　　7477　　　-7.2　　　 14795
７. <1458> 楽天Ｗブル　　　　5582　　 -46.1　　　 56460
８. <1360> 日経ベア２　　　　4371　　 -49.4　　　 128.1
９. <1579> 日経ブル２　　　　4118　　 -44.4　　　 511.6
10. <1306> 野村東証指数　　　3147　　 -37.1　　　　3733
11. <2644> ＧＸ半導日株　　　2537　　 -40.5　　　　3115
12. <314A> ｉＳゴールド　　　2383　　 -29.2　　　 370.8
13. <2036> 金先物Ｗブル　　　2330　　 -49.1　　　249750
14. <1673> ＷＴ銀　　　　　　2092　　　42.8　　　 17450
15. <1328> 野村金連動　　　　2040　　　-9.4　　　 18590
16. <1489> 日経高配５０　　　1876　　 -43.3　　　　2996
17. <1398> ＳＭＤリート　　　1559　　 -58.0　　　2034.5
18. <1568> ＴＰＸブル　　　　1378　　 -59.1　　　 773.6
19. <1615> 野村東証銀行　　　1333　　 -39.8　　　 583.2
20. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　1267　　 328.0　　　　3771
21. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1102　　 -39.6　　　　 211
22. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1057　　　-0.8　　　2141.5
23. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 956　　 -23.3　　　 367.6
24. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 938　　 -23.4　　　 72840
25. <1543> 純パラ信託　　　　 938　　　55.3　　　 90600
26. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 931　　 -79.6　　　 71900
27. <1329> ｉＳ日経　　　　　 855　　 -66.5　　　　5519
28. <1330> 上場日経平均　　　 731　　 -48.9　　　 55120
29. <1320> ｉＦ日経年１　　　 722　　 -60.2　　　 54840
30. <1674> ＷＴプラチナ　　　 721　　　92.8　　　 38130
31. <200A> 野村日半導　　　　 687　　 -39.5　　　　2950
32. <1655> ｉＳ米国株　　　　 596　　 -72.7　　　 776.0
33. <1358> 上場日経２倍　　　 587　　 -29.5　　　 90210
34. <2559> ＭＸ全世界株　　　 576　　 -55.8　　　 26490
35. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 536　　 133.0　　　 60950
36. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 507　　 -59.1　　　 30860
37. <1693> ＷＴ銅　　　　　　 417　　 -55.7　　　　8157
38. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 405　　 -41.7　　　 59630
39. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 392　　 -49.9　　　　2223
40. <2244> ＧＸＵテック　　　 384　　 -55.7　　　　3126
41. <1346> ＭＸ２２５　　　　 361　　 -11.5　　　 54730
42. <425A> ＧＸ純金　　　　　 359　　 -49.3　　　 419.0
43. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 338　　 -49.5　　　　1082
44. <1557> ＳＰＤＲ５百　　　 330　　 -26.0　　　107150
45. <1571> 日経インバ　　　　 318　　 -60.8　　　　 395
46. <1308> 上場東証指数　　　 317　　 -59.6　　　　3687
47. <435A> ｉＦ日本配当　　　 283　　 -57.8　　　　2237
48. <2634> 野村ＳＰＨ有　　　 254　　　40.3　　　　2935
49. <2624> ｉＦ日経年４　　　 251　　 -22.8　　　　5329
50. <1545> 野村ナスＨ無　　　 243　　 -79.2　　　 40180
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース