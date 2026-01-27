投資家の桐谷さん、含み損で嘆き 銘柄発表で「ストップ高気配で比例配分になると読み」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が26日、自身のXを更新し、現在の含み損を明かした。
【写真】まさかの含み損の金額！気になる桐谷さんの持ち株
連日のように保有株などを紹介している桐谷さんは今回、「私は『優待』の情報で株の売買をしています。23日に7599 IDOMが優待新設を発表。100株から優待があり1000株は3万円のデジタルギフトが年2回で総合利回り7%強」と報告。
注文したそうで「ストップ高気配で比例配分になると読み、昨晩3000株を成り行きで注文。寄り天(赤のボールペンの最高値で買い)で、168,000円の含み損」と嘆いた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
