セクシー女優、久々の“本気の恋”「人を好きになることを諦めていた」 大胆な行動へ
ABEMAのオリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season5』#4が27日午後11時より放送される。
“愛に飢えたハイエナ”となったお笑いコンビ・ニューヨークの2人とお笑いコンビ・さらば青春の光の4人が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。
27日放送の#4では、セクシー女優が本気で恋人探しをする恋愛企画「ピュアな恋しちゃダメですか？」（通称：「ピュア恋」）第6弾が、完結となる。ベトナム・フーコック島を舞台に、4人のセクシー女優と4人の男性メンバーが繰り広げてきた、予測不能な恋愛模様。その結末が明かされる。
最終回となる今回は、セクシー女優たちがそれぞれ意中の相手に思いを伝える“運命の告白シーン”が放送される。告白直前には、4人の男性メンバーそれぞれと2ショットの時間があり、絶妙なアプローチを受けたわか（美園和花）。「この仕事を始めてから、本気で人を好きになることを諦めていた」と明かすわかが、久しぶりに“本気の恋”に落ちた相手とは…。そして、恋をしたわかがとった大胆な行動とは…？
さらに、23歳のわかな（さくらわかな）は、「セクシー女優という仕事に対して、偏見を持っている人が多いと思っていた」と、これまで抱えてきた葛藤を吐露。「でも、偏見ないよって言ってくれる人もいることに気づけた」と語る彼女は、誰に思いを告げるのか。また、過去のトラウマから“恋に焦っている自分”に気づいたまお（浜崎真緒）の意外な決断や、MC陣が思わず「いい告白やな」と声を漏らす、すず（音無鈴）の真っ直ぐな言葉など、目が離せない展開が続く。
番組ではさらに、マレーシアの豪邸で暮らす“一夫多妻家族”の不思議な生活に密着。元お笑いコンビ・尼神インターのナ酒渚が現地を訪れ、その実態をレポートする。どのようにして一夫多妻家族となったのか。そして妻たちの本音とは。近年、経済発展エリアとして注目を集め、高所得者の移住が相次ぐマレーシアでの驚きの生活ぶりも明らかになる。
スタジオゲストのタレントのさとう珠緒、でんぱ組.inc元メンバーの最上もがとともに、衝撃の一夫多妻家族の実情に迫りる。
番組ではさらに、マレーシアの豪邸で暮らす“一夫多妻家族”の不思議な生活に密着。元お笑いコンビ・尼神インターのナ酒渚が現地を訪れ、その実態をレポートする。どのようにして一夫多妻家族となったのか。そして妻たちの本音とは。近年、経済発展エリアとして注目を集め、高所得者の移住が相次ぐマレーシアでの驚きの生活ぶりも明らかになる。
