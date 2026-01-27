国会議事堂（資料写真）

第５１回衆院選が２７日公示され、２月８日の投開票に向けて１２日間の選挙戦が幕を開けた。神奈川県内の２０小選挙区には午前１０時までに７０人が立候補を届け出た。与野党の枠組みが大きく変わる中、与党が過半数を奪還できるかが焦点だ。

戦後最多タイの８５人が出馬した２０２４年の前回衆院選に比べ、候補者数は１５人減少。近年は多党化が進む一方、高市早苗首相による突然の衆院解散で「超短期決戦」になったことが影響したとみられる。

７０人の内訳は、自民党２０人、中道改革連合１６人、日本維新の会６人、国民民主党６人、共産党９人、れいわ新選組１人、参政党１０人、社民党１人、無所属１人。女性は前回より４人少ない１５人。

全２０選挙区のうち、９選挙区は４人以上の候補による混戦となる。１８区に最多の６人が出馬した一方、６、７、８、１６区は自民、中道両候補の与野党一騎打ちとなった。

前回衆院選は「政治とカネ」問題などを巡り、自民党が大敗。全２０小選挙区で勝利したのは９選挙区にとどまり、過半数に届かなかった。一方、立憲民主党が１１選挙区で勝利。野党共闘は決裂したものの、政権批判の受け皿として存在感を示した。

投票は２月８日に県内１６５０カ所で行われ、期日前投票は１月２８日から２月７日まで。