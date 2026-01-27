【Winnie’s Hole】 1月27日 配信 通常価格：1,700円 セール価格：1,445円（2月10日まで） プレイ人数：1人

Twice Differentは、Steam用ホラーローグライト「Winnie’s Hole」を1月27日より早期アクセスで配信した。価格は1,700円。2月10日までは15％オフの1,445円で購入できる。

「Winnie’s Hole」は、1926年に発表されたA.A.ミルンの名作児童小説「クマのプーさん」がパブリックドメイン化したことを受けて制作されたホラーローグライト。プレーヤーはプーさんの体内に潜む病原体。パズルピース状に細胞を組み合わせ、宿主が死なないように強力なコンボを叩き出す。本作は日本語/英語/韓国語ほか計9言語に対応。

「Winnie’s Hole」ゲーム概要

病原体となり、プーさんを異形の怪物に

【ウィニーズ・ホール [Winnie's Hole] ゲームトレーラー】

プレーヤーはプーさんの中にいる病原体。ブロックを置いて体内をどんどん侵食していき、プーさんを異形の怪物へと変身させていく。

悪趣味なだけではない、奥深いゲームプレイ

プレーヤーの目標はプーさんの身体を食い荒らすことではなく、寄生しながら生き延びること。プーさんの脳みそにさまざまな指示を送り、立ちふさがる動物たちを倒さなければならない。パズルピース状のブロックを配置して、脳の中のアクションを連続発動。強力なコンボを狙っていく。デッキ構築要素と高速オートバトラーのテンポ感を融合した、中毒性のあるプレイが楽しめる。

早期アクセス版ロードマップを公開

本作は、早期アクセスとしてリリースされる。以下のコア要素が実装されている。

150以上の突然変異（新たな戦闘アクション） 100以上のパーク（宿主を強化するパッシブ効果） 10種類以上のアンロック可能なウイルス株 永続強化が得られる研究システム 50以上の研究レシピ 100体以上のユニークな敵 実績 フルコントローラー対応 各種アクセシビリティ設定 1回30分のラン 探索可能なEvergreen WoodsとThe Backwoodsの2エリア

また、早期アクセスの準備が整ったことで、今後はコンテンツ追加に集中できる段階にあり、SteamやDiscordからのフィードバックを反映しながら開発を進めていくという。今後追加予定のコンテンツは以下の通り。

収集メニュー

・発見したコンテンツを確認できる機能

ストーリー進行

・新たな重要キャラクターの追加

・物語の展開拡張

ランダムイベント

・探索中に発生するイベントの追加

戦闘報酬

・報酬バリエーションの拡充

探索の改善

・レベル生成の改良

・新コンテンツ追加

・アート面のブラッシュアップ

ワールド地域

・新たな探索エリアの追加

パーク

・強力なシナジーを生む新パークの実装

変異とアクション

・新メカニクスの追加

・ビルド向け新要素

生活の質向上（QoL）

・アクセシビリティ改善

・操作性・快適性の向上

フォントサイズ調整

・Steam Deck向けに文字サイズ変更対応

敵・エリート・ボス

・新たな敵キャラクターの追加

研究レシピ

・パーク抽出による新レシピ解放

ウイルス種

・新ウイルスタイプの追加

チュートリアル強化

・ゲームシステムの説明改善

バランス調整＆磨き込み

・ゲームバランス調整

・演出・操作感・見た目の改善

This game is created by Twice Different Pty. Ltd, and it declares no affiliation, sponsorship, or partnerships with any registered trademarks or the trademark holders. The use of or allusion to any trademark or any other copyright material does not imply any association with the trademark or copyright holder or any particular product or brand.