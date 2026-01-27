森高千里、デニムミニスカで美脚披露「奇跡的なビジュ」「女神でしかない」と反響
【モデルプレス＝2026/01/27】歌手の森高千里が1月26日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、話題となっている。
【写真】56歳歌姫「奇跡的なビジュ」衝撃のミニスカ姿
森高は「“サイパン”が歌詞に登場する『私がオバさんになっても』発売から33年。私のデビュー38周年（サイパン）ということで、マリアナ政府観光局様にご協力いただき久しぶりにサイパンに行って、カレンダーとフォトブックの撮影をしてきました」とつづり、オフショットを投稿。黄色のシースルーブラウスにデニムミニスカートを合わせ、33年前と変わらずスラリと伸びた脚が際立つショットを公開している。
この投稿に「綺麗すぎる」「奇跡的なビジュ」「女神でしかない」「憧れの存在」「脚が綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆森高千里、ミニスカートで美脚披露
◆森高千里の投稿に反響
