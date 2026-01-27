高橋愛、ハイトーンカラーに大胆イメチェン「似合うの凄い」「可愛いが渋滞」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/01/27】元モーニング娘。でタレントの高橋愛が1月25日、自身のInstagramを更新。新しい髪色を披露し、反響が寄せられている。
【写真】39歳元モー娘。「似合うの凄い」話題の大胆イメチェン姿
高橋は「new color」と写真につづり、コメントにオレンジと白のハートを複数個並べ、これまでの紫髪や根本が黒の金髪からガラリと印象を変えたハイトーンカラーを披露。大きなサングラスをかけ、ハイトーンカラーのヘアスタイルが強調されたポーズを公開している。
この投稿に「可愛いが渋滞してる」「似合うの凄い」「ハイトーン最高」「格好良い姿」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】39歳元モー娘。「似合うの凄い」話題の大胆イメチェン姿
◆高橋愛、ハイトーンカラーのニューヘアを披露
高橋は「new color」と写真につづり、コメントにオレンジと白のハートを複数個並べ、これまでの紫髪や根本が黒の金髪からガラリと印象を変えたハイトーンカラーを披露。大きなサングラスをかけ、ハイトーンカラーのヘアスタイルが強調されたポーズを公開している。
◆高橋愛の投稿に反響
この投稿に「可愛いが渋滞してる」「似合うの凄い」「ハイトーン最高」「格好良い姿」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】