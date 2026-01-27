¡Ú±Ç²è¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡ÙV8¡ª¡¡¶½¼ý135²¯±ßÄ¶¤¨¤Ç¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦2¡Ù¤òÈ´¤¯
¡¡1·î23¡Á25Æü¤ÎÁ´¹ñ±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬¶½¹ÔÄÌ¿®¼Ò¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¸ø³«8½µÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤¬¡¢½µËö¶âÅÚÆüÆ°°÷30Ëü2600¿Í¡¢¶½¼ý4²¯1700Ëü±ß¤ò¤¢¤²¡¢V8¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Îß·×¤Ç¤ÏÆ°°÷995Ëü¿Í¡¢¶½¼ý135²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦2¡Ù¤Î133.7²¯±ß¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£2·î6Æü¤«¤é¤Ï3DÈÇ4D¡Ê4DX¡¢MX4D¡Ë¤Î¾å±Ç¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²÷¿Ê·â¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û1·î23¡Á25Æü¤ÎÁ´¹ñ±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò°ìµ¤¸«¡ª
¡¡2°Ì¤Ï¡¢Á°½µ¤ÎIMAX¾å±Ç¤ËÂ³¤¡¢DolbyCinema¤Ç¤â¾å±Ç¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬¡¢½µËö¶âÅÚÆüÆ°°÷8600¿Í¡¢¶½¼ý1²¯1100Ëü±ß¤ò¤¢¤²¡¢Àè½µ¤«¤éÆ±½ç°Ì¤ò¥¡¼¥×¡£Îß·×¤Ç¤ÏÆ°°÷1383Ëü¿Í¡¢¶½¼ý195²¯±ß¤òÆÍÇË¡£ÎòÂå¶½¼ý¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢10°Ì¤Î¡Ø¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡Ù¤Î196²¯±ß¤òÄ¶¤¨¡¢¥Ù¥¹¥È10Æþ¤ê¤â»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡3°Ì¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥×¥é¥Ã¥È¼ç±éºî¡ØMERCY¡¿¥Þ¡¼¥·¡¼ AIºÛÈ½¡Ù¤¬¡¢½é½µ¶âÅÚÆüÆ°°÷5Ëü7200¿Í¡¢¶½¼ý8800Ëü±ß¤ò¤¢¤²½éÅÐ¾ì¡£4°Ì¤Ï¡¢¸ø³«5½µÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Îß·×¤Ç¤ÏÆ°°÷110Ëü¿Í¡¢¶½¼ý15²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5°Ì¤Ï¡¢¿À½Ðµ´Ë×¤Ë½±¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Ô¥¶¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎºÇ¶§¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¶²ÉÝ¤òÉÁ¤¤¤¿¥Û¥é¡¼¤ÎÂ³ÊÔ¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¼¥º2¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£6°Ì¤Ë¤Ï¡¢¸ø³«6½µÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤¬¡¢7°Ì¤Ë¤Ï¡¢¸ø³«5½µÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø·à¾ìÈÇ ¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡Ù¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤«¤é28½µÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Ï¡¢·÷³°¤«¤é8°Ì¤ËºÆ¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Îß·×¤Ç¤Ï2684Ëü¿Í¡¢¶½¼ý391²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡1·î23¡Á25Æü¤ÎÁ´¹ñ±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
Âè1°Ì¡§¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù
Âè2°Ì¡§¡Ø¹ñÊõ¡Ù
Âè3°Ì¡§¡ØMERCY¡¿¥Þ¡¼¥·¡¼ AIºÛÈ½¡Ù
Âè4°Ì¡§¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡¾FIRST LOVE¡¾¡Ù
Âè5°Ì¡§¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¼¥º2¡Ù
Âè6°Ì¡§¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù
Âè7°Ì¡§¡Ø·à¾ìÈÇ ¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡Ù
Âè8°Ì¡§¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù
Âè9°Ì¡§¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ ·à¾ìÈÇ¥¢¥É¥ê¥ÖÂç²Ï¡ÖÌÌÇò¾ë¤Î18¿Í¡×¡Ù
Âè10°Ì¡§¡Ø¥¦¥©¡¼¥Õ¥§¥¢ ÀïÃÏºÇÁ°Àþ¡Ù
