【frayns guitars . l4f】（新潟県 木のニオイで今日もハッピー 40歳とちょっと）

初めて投稿させて頂きます。

思う存分に愛機を自慢して良い場所とのことなので、私が出会ったアコースティックギターの中で断トツに最強に最高にたまらんこのギターを紹介させてください。

まずは外見！美しいインレイヘッド、そして夕陽のように美しくも胸を熱くするサンバースト塗装のフィニッシュ！L-４モデルのオーバルホールがビンテージ感まで追加！あと、指板はエボニーも、個人的にたまらん好きです。

次に音！！gibson系の豪快なストロークはもちろん、指弾きで小さくソフトに弾いてもしっかり響いて美しいんです。不思議なほどに、囁くように優しく歌っても、歌がギターに消されないんです。なんでだろ？？？

木材はレッドスプルーストップに、サイドとバックがインディアンローズウッド、ネックはホンマホと、、、ギター木材の宝◯箱ですよ。

最後は職人さんの心意気！！！Frayns（フレインズ）は、山梨県で磯田洋介さんが１人で作っていて、そのもの作りの様子はInstagramで細かく見れるのですが、すげえ優しい表情で丁寧にギターを作ってるんです。磯田さんに名刺に座右の銘とサインをお願いした時にも快諾してくださり、座右の銘は「稔るほど頭を垂れる稲穂かな」、、、どんだけ誠実なんですか(・^・^・)

そんな磯田さんのギターは、どこをどのように弾いても、美しく響いて鳴るのはもちろん、温かく幸せな気持ちにしてくれます。平凡な私の人生に確かな幸せと癒しと誇りをくれるギターの存在に、製作者様に感謝！

そんな素晴らしいfraynsguitarsさんですが、2025年３月に自宅兼工房が火災により全焼してしまいました。少しずつ工房再建されているようですが、可能であれば、この場を借りて、ギターを愛する親愛なる皆様に再建のご協力願います。

工房再建ご協力のお願い｜Frayns（フレインズ）｜ギター製作・カスタムインレイ https://share.google/d3m2R7kk72HNq9D6s

人とモノの間には、見えない力が働きますよね。優しい人のモノには優しさが宿る。力強いメッセージはモノにパワフルさと信頼性を宿す。これはオカルトではなく、人とモノとの関係性に宿る精神性です。人はモノを通じて人を感じ、モノを通じて関係を継承し、モノを通じて時間を超える。このギターが素晴らしい音色を奏でるのも必然でしょう。上記「工房再建ご協力のお願い」ページの中にお子さんの直筆文がありますが「なくなったものよりも、これからふえる思い出のほうが大切」とあります。もう泣いちゃうよ。（BARKS 烏丸哲也）

