『ばけばけ』“錦織”吉沢亮の秘密が明らかに ネット衝撃「とんでもない」「けっこう大問題」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第17週「ナント、イウカ。」（第82回）が27日に放送され、錦織（吉沢亮）の抱える秘密が明らかになると、ネット上には「マジか…」「とんでもない秘密じゃん…」「けっこう大問題」などの声が集まった。
【写真】ヘブン（トミー・バストウ）の前で笑顔を見せる錦織（吉沢亮） 明日の『ばけばけ』場面カット
サワ（円井わん）との関係修復を悩むトキ（高石）に、ヘブン（トミー・バストウ）はある提案を行う。その内容に戸惑うトキだったが、家族に応援され提案を受け入れる。
そんな中、サワは庄田（濱正悟）の指導のもと試験勉強に熱を入れる。山橋（柄本時生）や土江（重岡漠）、門脇（吉田庸）も2人の様子を見守る中、サワの元にトキのサプライズが届く。
一方、錦織は島根県知事の江藤（佐野史郎）に呼び出されていた。江藤は、錦織の後釜として庄田に英語教師を打診したものの断られたことを明かす。理由が気になる錦織に江藤は「理由はわからん。一身上の都合だそうだ」と告げる。
動揺した様子の錦織に、江藤は「知っちょるんだろ？彼は」とポツリ。錦織は「はい…庄田は知っております」と応えると、続けて「私が…帝大を出ていないことはもちろん、教員免許を持っていないことを」を語る。
錦織が教員免許も帝大卒業資格も持っていないことが明らかになると、ネット上には「錦織さん、マジか…」「まさかの…まさかの…」「とんでもない秘密じゃん…」「そんな爆弾抱えてたんか」「いやけっこう大問題よ」といった投稿が相次いでいた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
【写真】ヘブン（トミー・バストウ）の前で笑顔を見せる錦織（吉沢亮） 明日の『ばけばけ』場面カット
サワ（円井わん）との関係修復を悩むトキ（高石）に、ヘブン（トミー・バストウ）はある提案を行う。その内容に戸惑うトキだったが、家族に応援され提案を受け入れる。
一方、錦織は島根県知事の江藤（佐野史郎）に呼び出されていた。江藤は、錦織の後釜として庄田に英語教師を打診したものの断られたことを明かす。理由が気になる錦織に江藤は「理由はわからん。一身上の都合だそうだ」と告げる。
動揺した様子の錦織に、江藤は「知っちょるんだろ？彼は」とポツリ。錦織は「はい…庄田は知っております」と応えると、続けて「私が…帝大を出ていないことはもちろん、教員免許を持っていないことを」を語る。
錦織が教員免許も帝大卒業資格も持っていないことが明らかになると、ネット上には「錦織さん、マジか…」「まさかの…まさかの…」「とんでもない秘密じゃん…」「そんな爆弾抱えてたんか」「いやけっこう大問題よ」といった投稿が相次いでいた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」