ドラマ・映画・LIVE・音楽・コミックなど多方面で展開してきた総合エンタテインメント・プロジェクト『HiGH&LOW』が10周年を迎える。これを記念して、2026年の1年間を「HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEAR」と銘打ち、10周年プロジェクトが始動した。

この10周年プロジェクトでは、1年間を通して映像、音楽、ライブ、イベント、デジタル施策など多角的な展開がなされていく。プロジェクト始動にあわせロードマップも解禁された形だ。

1月には、年明けと同時に公開となったSpotifyオフィシャルプレイリストに加え、Vポイントアプリの「モバイルVカード」を好きなデザインに着せかえできる「Vキセカエ」の『HiGH&LOW』記念デザインの発売、現在SHIBUYA TSUTAYAにて開催中のスペシャルコラボレーションカフェが実施され、2月には新宿歌舞伎町のナイトエンタテインメント発信拠点『ZEROTOKYO』と『HiGH&LOW』がタッグを組んだクラブイベント「ハイローナイト」の開催が決定している。

4月には、往年のキャラクターの顔ぶれが揃ったカード付きウエハースが株式会社バンダイより発売予定となっているほか、全国5大都市の劇場で過去の映画シリーズを振り返るリバイバル上映を期間限定で実施。さらに、映画『HiGH&LOW THE MOVIE』が2016年7月に公開されたことを記念したオールナイト上映会が7月に控えている。

そして7月には、梅田芸術劇場主催の舞台「HiGH&LOW THE 戦国 外伝」の上演が決定。映像作品とは異なるアプローチで描かれる物語が、シリーズの新たな魅力を提示する。

9月には、『HiGH&LOW』ライブの開催を予定しており、10周年イヤーの盛り上がりを象徴するビッグイベントとして、シリーズの歴史と熱量を凝縮したステージが展開される。

11月には、「HiGH&LOW THE 戦国」を冠したライブイベントを開催。舞台で描かれた世界観を発展・拡張させる形で、10周年プロジェクトの集大成として記念イヤーを締めくくる。

さらに、『HiGH&LOW』としては初となるドキュメンタリー作品の制作が決定。これまでベールに包まれてきた制作の舞台裏や、プロジェクトの内側が初めて明かされる。

それぞれの詳細は後日随時解禁となっていく。『HiGH&LOW』ならではのスケール感と世界観を最大限に活かしたプロジェクトを1年間堪能してほしい。

■HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEARラインナップ 1月

■「HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEAR」スペシャルコラボレーションカフェ開催

【日程】2026年1月2日(金)〜2026年1月28日(水)

【会場】SHIBUYA TSUTAYA 7F コラボレーションカフェ

https://shibuyatsutaya.tsite.jp/article/1620.html ■Vキセカエ「HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEAR」記念デザイン発売

【販売期間】2026年1月2日(金)〜2027年1月4日(月)

【価格】165円(消費税込)

https://ip.tsite.jp/list/lineup/highlow ■Spotify『HiGH&LOW』公式プレイリスト公開

https://open.spotify.com/playlist/70biF4XcK9nNbHzbzoI4Ox 2月

■クラブイベント「ハイローナイト」開催

【日程】2026年2月21日(土)

【会場】ZEROTOKYO

【出演】PKCZ®、SWAY、MA55IVE THE RAMPAGE、DJ Sho-hey、WOLF HOWL HARMONY、RAG POUND

https://zerotokyo.jp/event/high_low_night-0221/ 4月

■過去作リバイバル上映実施

【上映劇場】[東京]新宿ピカデリー、[大阪]なんばパークスシネマ、[北海道]札幌シネマフロンティア、

[愛知]ミッドランドスクエアシネマ、[福岡]ユナイテッド・シネマキャナルシティ13 ■バンダイ「HiGH&LOW 10TH ANNIVERSARYウエハース」発売

【商品名】HiGH&LOW 10TH ANNIVERSARY ウエハース

【価格】220円(消費税込)

【発売日】2026年4月発売予定／現在予約受付中

https://www.bandai.co.jp/special/artist_goods/highandlow.php 7月

■「HiGH&LOW」オールナイト上映会開催

【会場】新宿ピカデリー ■舞台「HiGH&LOW THE 戦国 外伝」上演

【演出】平沼紀久

【企画・制作】梅田芸術劇場 9月

■『HiGH&LOW』ライブ開催 11月

■「HiGH&LOW THE 戦国」ライブイベント開催 時期未定

■『HiGH&LOW』ドキュメンタリー制作