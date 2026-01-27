アトレチコ・ミネイロでプレ−するFWフッキ

元J助っ人は39歳になっても健在だった。

ブラジル1部アトレチコ・ミネイロでプレ−する元同国代表FWフッキが現地時間1月26日、クルゼイロとの一戦で個人技弾を見せつけた。

アメリカのコミック「超人ハルク」に由来するハルク（Hulk）の愛称で知られるストライカーは18歳で来日し、川崎フロンターレ、コンサドーレ札幌、東京ヴェルディでプレー。2008年にポルトガルの名門ポルト移籍後でブレイクを遂げ、ブラジル代表デビュー。その後、ロシアのゼニト・サンクトペテルブルク、中国の上海上港（現・上海海港）を渡り歩き21年1月よりアトレチコ・ミネイロに在籍している。

そんなフッキは26日に行われたクルゼイロとの一戦で圧巻のゴールを決めた。先に先制を許し、後半に追い付いたアトレチコ・ミネイロは同22分、敵陣中央でゴールを受けたフッキがドリブルを開始。対峙した相手DFをキレのある切り返しで1人剥がし、最後は左足でコントロールシュートを放つと、ボールはゴール左隅に吸い込まれた。

今夏には40歳を迎えるが、今も衰えぬプレーに国内外のファンから「まだまだ頑張ってほしい」「相変わらず元気なゴールを決めてる」「この人いつまで活躍するん？ほんとに好きな選手やわ」「カッコよすぎる」「相変わらずスゴイゴラッソ決めてる」「うますぎ」「衰え知らず」「コントロールショットみたいなのに破壊力がある」と、さまざまコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）