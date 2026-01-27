J2¢ª²¤½£1Éô¤Ç¡Ö¤¹¤°¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡×¡¡20ºÐÆüËÜ¿Í¤¬½é¥¹¥¿¥á¥ó¤ÇÀäÌ¯¥¢¥·¥¹¥È¤Ë¸½ÃÏ³åºÓ
¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¤ÎMFã·Æ£½ÓÊå¤¬½é¥¹¥¿¥á¥ó
¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼1ÉôKVC¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¤ÎMFã·Æ£½ÓÊå¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö1·î25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè22Àá¤Î¥á¥Ø¥ì¥óÀï¡Ê1-1¡Ë¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£
¡¡´°àú¤Ê¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë³èÌö¤Ç¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î½é¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤Ë·ë²Ì¤Ç±þ¤¨¤¿¡£
¡¡ã·Æ£¤ÏMFºäËÜ°ìºÌ¤È¶¦¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç½øÈ×¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢Á°È¾16Ê¬¤ËÌ£Êý¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤«¤é±¦¥µ¥¤¥É¤Î¹â¤¤°ÌÃÖ¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¤ÈÃæ±û¤Ø¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î±Ô¤¤¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¤³¤ì¤òFW¥Ê¥Á¥ç¡¦¥Õ¥§¥ê¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ã·Æ£¤Ï¸åÈ¾12Ê¬¤ËÅÓÃæ¸òÂå¡£¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¤Ï½ªÈ×¤Ë¼ºÅÀ¤·¤Æ1-1¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢²ÃÆþ¸å2»î¹çÌÜ¤Î½é¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖVoetbalkrant¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥È¥¦¤¬¤¹¤°¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤Î¤ËÄ¹¤¤»þ´Ö¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºòµ¨J2¥ê¡¼¥°¤Ç27»î¹ç¤Ç8ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÎJ1¾º³Ê¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£J2¤Î¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿20ºÐ¤Ï½éÄ©Àï¤Î²¤½£¤Ç½çÄ´¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë