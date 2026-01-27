パリ・サンジェルマン（PSG）でプレーするサッカー選手、李康仁（イ・ガンイン）の恋人として知られる斗山（ドゥサン）グループ5世のパク・サンヒョ氏が有名インフルエンサーと共に撮った写真が公開された。

ウクライナ出身のインフルエンサーでモデルのアンジェリナ・ザバルニー氏は最近、自身のSNSに、パリ・サンジェルマン選手らの恋人として知られる「親友」と共に撮った写真を掲載した。写真の中のパク・サンヒョ氏はポルトガルの女優マデリナ・アラガン氏、フランス出身のモデルのエリサ・マタナ氏と肩を並べていて、親しい関係であるのが分かる。

写真を載せたアンジェリナ・ザバルニーもイリア・ザバルニーの妻で、パリ・サンジェルマン球団を代表する夫婦だ。マデリナ・アラガン氏はパリ・サンジェルマン所属選手ジョアン・ネヴィスの恋人で、エリサ・マタナ氏はパリ・サンジェルマンとの協業で球団との関係が深い人物だ。

李康仁とパク・サンヒョ氏は2024年に熱愛説が浮上し、その後は一緒にいる姿が何度か目撃されていて、公開恋愛が既成事実化した姿だ。仲良く自撮りをしたり肩を組んだりするなどスキンシップが自然な点、2人の指に似たデザインの指輪がある点がその根拠に挙げられる。

パク・サンヒョ氏は1999年生まれで、2001年生まれの李康仁より2歳年上だ。斗山グループ会長を務めた朴容晟（パク・ヨンソン）名誉会長の孫で、朴蘅原（パク・ジンウォン）斗山ボブキャットコリア副会長の長女だ。フランスで大学院に通っているという。