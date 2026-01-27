中国のあるショートドラマの撮影現場で、子役俳優が雨にびっしょりと濡れた姿が公開され、非難が殺到している。​

26日、香港サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）によると、女優の邢繇さんは今月17日、自身のソーシャルメディア（SNS）に「昨年、撮影現場で児童虐待を目撃した」という文章とともに写真を公開した。

​当時、雨のシーンを撮影するために散水車で人工降雨を降らせていた状況であり、子役俳優は劇中で母親役の女優の背中におんぶされていた。邢繇さんは雨にさらされた子役俳優に傘を差し出そうとしたが、監督は「俳優たちの顔が隠れる」としてこれを制止した。結局、子役俳優は冷たい水にそのままさらされ、撮影が長時間続くと泣き出してしまった。

​この姿を見て胸が痛んだという邢繇さんは、「制作陣は小道具用の人形を使うこともできたはずなのに、時間を節約するために実際の赤ちゃんを雨の中にさらした」とし、「自分が大変なのは受け入れられるが、赤ちゃんが同じ苦しみを味わうのは耐えられない」と批判した。

​専門家は、中国のショートドラマ業界に蔓延している、いわゆる「7日で100話完成」式の撮影に沿った過酷な労働環境が原因だと指摘した。制作費を削減するために、子役俳優の休息時間や安全を保障しないケースがあるという。一部の現場では、子役俳優が1日16時間の労働を強いられたり、成人俳優との不適切な愛情シーンの撮影に動員されたりした事例も報告されている。

​論争が拡大すると、中国当局は8日、ショートドラマに出演する児童を保護するため、情緒的に問題があるシーンや、身体的能力を超えたシーン、暴力的なシーンなどに子役俳優を動員することを厳格に禁止することに決めた。