令和8（2026）年1月20日過ぎあたりから日本列島は一級の寒気に覆われて、朝晩は厳しい冷え込みが続いている。吹きすさぶ北風。凍える指先。そして白い息。こんな時、駅ホームにあると嬉しいのが立ち食いそば屋だが、寒さによって一気に魅力を増すのが立ち食いラーメン屋だ。

【画像】駅ホーム楽しむ「立ち食いラーメン」の奥深すぎる世界…注目店の外観、料理写真を一気に見る

東京の立ち食いラーメン屋といえば、千駄ケ谷にある「ホープ軒」が有名だ。ほかにも恵比寿にあった「恵比寿ラーメン」は〆に最高だった。店舗数でいえば立ち食いそば屋より少ないのだが、「新橋ニューともちんラーメン」などの新興勢力の台頭で急増している印象がある。客の回転がよいため、狭小でも店舗運営ができ、浮いた賃料分を素材にかけることができる。おいしいラーメンを提供すれば立ち食いでも人気化する。十分理解できる。

そんな立ち食いラーメン屋、駅ホームに位置する店舗は意外と少ない。そばに比べると提供時間がかかること、鉄道の安全上の配慮などが理由だと思うが、現存する店舗に熱いファンが多いのもまた事実。そんな訳で、今回は寒くなると無性に食べたくなる、駅ホームの立ち食いラーメン屋を訪問してみることにした。

ワンタンがプルップル…西新井駅「西新井らーめん」

駅ホームの立ち食いラーメン屋を目指して、まず北千住から東武スカイツリーラインに乗り、西新井駅で下車。

下り3・4番線ホームの中ほどにあるのが「西新井らーめん」だ。昭和44（1969）年創業の老舗店である。午前10時過ぎということもあって、先客は1名とすいていた。



まず1軒目の西新井駅「西新井らーめん」へ。訪問は1年ぶり

こちらはそばうどんの提供はなく、ラーメン専門の立ち食い店である。「ラーメン」（620円）、「チャーシューメン」（850円）、「ワンタンメン」（770円）、「ワンタン」（700円）、「みそラーメン」（830円）などのメニューが並ぶ。

長考の末「ワンタンメン」を注文した。「ワンタンメン入りました〜」と店のオバちゃんの声が通る。階上にコンコースがあるため、注文を待つ間、北風が余計に寒く感じられる。5分ほどして登場した「ワンタンメン」をみてテンションが上がる。

丸鶏で炊いたスープと醤油系の返しを合わせたきれいなつゆに、メンマが数本、大き目のチャーシューが1枚、ワンタンが数個入って、ワカメ、ナルトとネギがのる。まず、つゆをひとくち。そばつゆにはないコクとうま味が口内にドバっと広がる。『この味、これこれ、アツアツだ』とつぶやく。

つゆの油はあっさり。具材をかき分け中太の麺を持ち上げて食べてみると、つるっとしたコシのある麺が心地よい。胡椒をかけてチャーシューをかじるとちょうどよい歯応えだ。ワンタンもプルップル。つゆを飲む、麺をすする、具材を食べるを繰り返し楽しむと、あっという間に食べ終わる。

「久しぶりでおいしかった」とオバちゃんに告げると、衝撃的なニュースが返ってきた。

西新井駅の新駅舎の建築に伴い、今年の3月でこちらの店は閉店となるというのだ。この風情がなくなるのは大変残念である。閉店までに「みそラーメン」を食べに再訪しようと思う。

幸いなことに、昨年の2月、西新井駅西口を出て少し歩いたところに「西新井らーめん駅前店」をオープンしている。

立ち食いではないが、3月以降はそちらで食べてくださいとのこと。「カレーラーメン」、「カレーライス」なども提供中とのことだった。どうにかして工事後もこの店を再開してもらいたいと願いつつ箸を置いたわけである。

なお、店の情報は私が見聞きしたもので、正式な告知などはまだ出ていない。正確な情報については公式の発表をしばらくお待ちください。

天ぷらやコロッケ入りラーメンが人気の春日部駅「東武らーめん」

こうなると行かねばならない立ち食いラーメン屋が東武スカイツリーラインの駅にもう1つある。春日部駅にある「東武らーめん」だ。

東武アーバンパークラインのホームで営業している。到着したのは11時台、すでに大勢の客で賑わっていた。3ヵ月ぶりの訪問である。

こちらもラーメン専門の立ち食い店である。

「ラーメン」（600円）、「チャーシューメン」（900円）、「ワンタンメン」（750円）、「塩ラーメン」（600円）などのメニューが並ぶ。特にユニークなのが「天ぷらラーメン」（750円）、「天玉ラーメン」（850円）、「コロッケラーメン」（750円）など、立ち食いそばのトッピングを使ったメニューが人気化しているところである。

今回は「コロッケ塩ラーメン」（750円）を注文した。待つこと5分。大きめのどんぶりに入った具材をみて、またまたテンションが上がる。

大きいコロッケが1個、チャーシューが1枚、メンマが数本、ワカメ、ネギ、ナルトがのる。まず、塩スープをひとくち。鶏ガラや昆布、野菜などで出汁をとったスープと塩のバランスがとてもよい。つゆの油はあっさりしている。麺は「西新井らーめん」よりやや細めだがコシはしっかりで量も多い。コロッケはつゆに入れてもほぐれないタイプ。

去年の訪問時食べた「天玉ラーメン」の天ぷらも大きかった。

醤油スープも完成度が高く、どちらも甲乙つけがたいうまさだ。「東武らーめん」は学生の胃も満足する気前のいい店だ。

春日部駅は2031年度末完了を目指してすでに駅高架事業を開始しており、ホームの移動などが行われているが、今のホームが使用されている当面の間は営業できるようだ。「天玉ラーメン」や「コロッケラーメン」を食べることができる数少ない立ち食いラーメン屋だけに、未来永劫存続することを期待している。

“大宮駅”で“佐野ラーメン”が人気の「駅そば大宮」

春日部駅からは東武アーバンパークラインに乗り大都市大宮まで移動。

都心に戻るべくJR線の改札を入り、さて何に乗って帰ろうかと思案していると、佐野ラーメンがうまい立ち食いそば屋があることを思い出した。京浜東北線1・2番線の北寄りのホームにある「駅そば大宮」である。

十分満腹ではあるのだが、この機会を逃すわけにはいかない。さっそくホームに降り立ち、店を目指した。店はひっそりと営業していたが、店内は満員という人気ぶり。女性の店長さんだろうか、気配りのきいた対応が実によい。さっそく「佐野ラーメン」（600円）を注文した。3人に1人はラーメン系を注文している。

こちらはラーメン専門店ではなく、そば・うどんを中心に販売している。他にもさつまいもを使ったかき揚げがのる「さいたまそば」（520円）、「肉そば」（540円）、「天玉そば」（570円）、「春菊天そば」（500円）、「カレーライス」（500円）、「豚丼」（540円）など多種がそろう。

待つこと5分で「佐野ラーメン」が完成した。

メンマは数本、柔らかいチャーシューが1枚、ネギ、海苔、ナルトがのる。つゆは醤油がやさしく香る鶏ガラ系の味である。麺は平打ち麺で縮れているまさに佐野ラーメンの麺線。ツルッとしたコシとつゆを持ち上げるしなやかなタイプだ。

胡椒を入れて食べ進む。海苔がまたいい風味をかなでている。こちらもつゆを飲み、麺をすすり、具材を食べて、一気に食べ進んでしまった。ラーメンのパッション力はさすがだと再認識した次第である。

「春菊天らーめん」はうまい！ JR秋葉原駅「新田毎」

翌日、どうしても「春菊天ラーメン」を食べたくなった。

そこで目指したのはJR秋葉原駅、総武線下りホームにある立ち食いそば屋の「新田毎」。こちらはそば汁をベースにしたスープがうまいとか。さっそく早朝に訪問した。

注文したのは「そば屋のラーメン」（680円）と「春菊天（小）」（200円）。

待つこと3分、登場したどんぶりをみて驚いた。透き通ったスープを想像していたのだが、なんと白濁した醤油豚骨風のタイプだった。

まずつゆをひとくち。結構パンチがある。麺はやや太めで、チャーシューはデカい。他にメンマが数本、ネギ、そして春菊天がのる。ラーメンスープに溶かして食べる春菊天は抜群にうまい。「ラーメンに春菊天」はこれから人気トッピングになりそうな予感がする。途中でおろしニンニクを入れて食べたのだが、これもまた朝食べるには禁断の組み合わせだ。

立ち食いそば屋のうまいラーメンは他にもある

他にも駅ホームにあるラーメンがうまい立ち食い屋として、京成線青砥駅にある「三松青砥店」を挙げておこう。こちらも鶏ガラ豚肉で出汁をとっている（馬喰横山にある同チェーン店舗「みまつ馬喰横山店」でも販売）。また、上野駅にある「爽亭」のラーメンもうまい。

駅にこだわらなければ、大手の「名代富士そば」、「ゆで太郎」にもラーメンのメニューがあり、人気となっている。

京成高砂駅北口にある「立喰そば新角」のラーメンは細麺で、鶏ガラや野菜ベースでとった出汁を使用していてすごくうまい。「人参天ラーメン」は大好きなメニューである。

また、町そば屋でラーメンがうまい店といえば、新宿御苑にある「そば処更科」である。奥深いつゆは一度食べると病みつきになること間違いない。

駅ホームでラーメンを食べて考えたこと

2日間にわたり、ラーメン三昧ツルツル三昧を満喫してしまった。もうそろそろそばの世界に戻ろうと思うが、券売機にラーメンのボタンがあるとまた、ポチッと押して食べてしまいそうでなんだかコワい。

そばは枯れた世界の味をいただくもの、うどんは口福感とともにワシワシ食べるもの、そしてラーメンはパッションで食べるものだと理解している。たまには他人の芝生を見に行くのも良いだろう。

INFORMATIONアイコン

「西新井らーめん」

住所 東京都足立区西新井栄町2-1-1 東武スカイツリーライン西新井駅3・4番線ホーム

営業時間 8：00〜20：30

定休日 なし

「西新井らーめん駅前店」

住所 東京都足立区西新井栄町2-8-2 101

営業時間 11：00〜1：30（火〜日）

定休日 月

「東武らーめん」

住所 埼玉県春日部市粕壁1-10-1 東武アーバンパークライン春日部駅ホーム

営業時間 7：45〜21：00

定休日 なし

「駅そば大宮」

住所 埼玉県さいたま市大宮区錦町630 大宮駅構内 京浜東北線ホーム

営業時間 7：00〜21：00

定休日 なし

「新田毎」

住所 東京都千代田区外神田1-17-6 秋葉原駅 改札内 4階 総武線下り6番ホーム中ほど

営業時間 6：30〜23：00

定休日 なし

（坂崎 仁紀）