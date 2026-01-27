『No No Girls』出身ふみの、渋谷でサプライズライブ敢行 デビュー直後とは思えぬ反響で入場規制も
オーディション企画『No No Girls』のファイナリストで、ちゃんみなが主宰する新レーベル「NO LABEL ARTISTS」第一弾アーティストとしてデビューを果たしたシンガー・ソングライター・ふみのが、25日に東京・渋谷ストリーム前 稲荷橋広場にて、サプライズ路上ライブを敢行した。
【写真】楽しそうに歌うふみのの姿！多くの観客が詰めかける様子も
ふみののデビュー曲「favorite song」は、各主要ランキングでデビュー直後の新人として異例の反響を見せている。さらに、デビュー当日の11日に公開されたミュージックビデオは、公開からわずか20時間で100万回再生を突破し、現在は250万回再生を超える再生数を記録。YouTube急上昇チャート1位も即時で獲得し、SNSを中心に大きな注目を集めた。
今回敢行した路上ライブは、開催2時間前に急きょ発表されたサプライズ企画でありながら、開始前から観覧エリアは瞬く間に埋まり、会場周辺には長蛇の列が発生。入場規制がかかるほど多くの観客が詰めかけ、デビュー直後とは思えない賑わいを見せた。ライブでは、未公開のデモ曲2曲を含む全3曲を披露。デビュー曲「favorite song」は1曲目とアンコールの2回にわたって歌唱され、リリース間もない中で会場に駆けつけた多くのファンが一緒に口ずさむなど、会場は温かい拍手と歓声に包まれた。
また、路上ライブの前日となる24日には、デビュー曲「favorite song」のアコースティックパフォーマンスビデオも公開。原曲のエレキギターでかき鳴らすポップロックサウンドから一転、アコースティックギター1本で優しく歌い上げるシンプルなアレンジが、楽曲の持つメロディや歌詞の魅力をより際立たせる作品となっている。
デビュー直後から楽曲を中心に強い反響を呼び、多くのリスナーの心をつかんでいるふみの。この先どのような表現を届けていくのか、今後の活動にも注目だ。
