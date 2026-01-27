66曲、4時間を超える熱演を収録 DVD＆Blu-ray『BMSG FES’25』が発売決定
BMSGの5周年を記念して開催されたイベント『BMSG FES’25』が映像化されることが決定した。発売日は4月10日。
【ライブ写真多数】大熱狂！『BMSG FES'25』のステージショットたっぷり27点
2020年9月18日にSKY-HIが設立したBMSGは、昨年5周年を迎えた。記念イヤーのコンセプトとして“GRAND CHAMP”を掲げ、それを体現するイベントとして行われたのが『BMSG FES’25』。2022年に山梨・富士急ハイランド・コニファーフォレストで開催された『BMSG FES’22』以来の野外開催となり、東京・お台場のBMSG FES特設会場にて2日間にわたって開催され、延べ8万人を動員した。
同商品はDVD＆Blu-rayとして4月10日に発売される。SKY-HI、Novel Core、BE:FIRST、Aile The Shota、MAZZEL、REIKOのライブパフォーマンスをはじめ、HANAによる「Special Shot LIVE」、STARGLOWの結成後初のライブパフォーマンス、『BMSG FES』ならではの特別ユニット楽曲など、計66曲、4時間を超えるライブの模様が収録される。
5周年を記念した5th Anniversary Collection BOX盤をはじめ、記念グッズの販売など多彩なラインナップが加わった、まさに5周年を象徴する永久保存版パッケージとなる。
