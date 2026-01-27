タレントの川崎希が26日、自身のアメブロを更新。家族で中華街を訪れた際、“忘れ物トラブル”に見舞われたことを明かした。

【映像】川崎希、愛車のベンツ＆ポルシェを公開（複数カット）

川崎は「中華街でぷらぷら食べ歩きしたりして、車に戻ってグーちゃんにミルクを飲ませようとしたら、、、ミルクポーチがない」と、娘のミルクポーチが無くなったことに気づいたという。

続けて「アレクに聞くと、『オレは知らないよ。見てないし』と私がどこかに置いてきたみたいな言い方をしてて、『絶対ベビーカーの下にいれて移動してるし、私はポーチをそこから動かしてない』と言ったんだけど、アレクは『もぉ〜。じゃあさっきの小籠包買った店に戻って探せばいいんでしょ？』となぜかキレ気味に言ってきて」と、夫でタレントのアレクことアレクサンダーが店に探しに行ったことを報告。

そして「アレクが1人で小籠包屋さんに戻り『お店にポーチなかったよ』とイラつきながら電話してきて『じゃあ駐車場も念のために見てきてよ』と言うと、、、『駐車場にありました。。。てへへ』と、なんとミルクポーチだけじゃなくベビーカーの土台ごと駐車場に置き去りにして車を走らせてたらしく、ミルクポーチだけじゃなくてベビーカーの土台も紛失するとこだったよ」と、中華街の駐車場にベビーカーごと忘れていたことを明かした。

また「どうやら車に積むときにトランクに入れ忘れたみたいなんだけど、ミルクポーチ探すときに何回もトランク確認したはずなのに気づかなかったんだって。荷物の積み込みのときに、私は先にグーちゃんと車内でミルクあげようと抱っこしたりあやして積み込みについてはアレクに任せてたから、これはアレクのせいじゃない??めちゃくちゃ私のせいにしてきたからムカついたけど」と、怒りは収まらない様子だった。