²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ºòÇ¯9·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿ÁÐ»Ò¤ÎÃË¤Î»Ò¤È¤Î°é»ù¥é¥¤¥Õ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËºÇ¶á¤Ï¡¢³¨ËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û ¡Ö³¨ËÜÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¿Æ»ÒÆóÂå¤ÇÆ±¤¸³¨ËÜÆÉ¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡¡ÁÐ»Ò°é»ù¤Î¥ê¥¢¥ë¤âÅÇÏª¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Í³¤¬Á´¤ÆÉõ°õ¤µ¤ì¤¿´¶¤¸¡×
ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö³¨ËÜÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢»Ò¤É¤â»þÂå¤Ë¼«¿È¤¬¿Æ¤·¤ó¤À¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¦¤ó¤Á¡×¤ä¡Ö¤¢¤ê¤È¤¹¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³¨ËÜ¤ò²æ¤¬»Ò¤Ë¤âÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ë´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿Æ»ÒÆóÂå¤ÇÆ±¤¸³¨ËÜÆÉ¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¡¢Êì¤È¤Ê¤Ã¤¿´¶³´¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÉ¨¤Ë¾è¤»¤Æ³¨ËÜ¤òÆÉ¤à»Ñ¤òÈäÏª¡£¡Ö¿²µ¯¤¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥Ü¥µ¥Ü¥µÆ¬¤ÇÆÉ¤ß»Ï¤á¤¿¤«¤é¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯½¸Ãæ¤·¤¿¤ê¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤éÆÉ¤ß¹ÃÈå¤¬¤¢¤ë¡¡Æ¸ÍØ¤¦¤¿¤Ã¤¿¤ê¤â¡¡³Ú¤·¤¤¤«¤é¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁÐ»Ò¤Î°é»ù¤ÎÂçÊÑ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤Õ¤¿¤´¤À¤È¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ï¥Ñ¥Ã¤È°ÜÆ°¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÉÂ±¡¡ª¤È¤«¤â¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Õ¤¿¤êÊú¤Ã¤³¤ÏÆñ¤·¤¤¤·¡¡¤ª¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¡Âç¿Í¤Î³ÎÊÝ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÅÇÏª¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Í³¤¬Á´¤ÆÉõ°õ¤µ¤ì¤¿´¶¤¸¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¿´¶¤âÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤â¤Õ¤¿¤´¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡×¤È°¦¾ð¤ËËþ¤Á¤¿¸ÀÍÕ¤âÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö3/1Éüµ¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÆâÍÆµÍ¤á¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È»Å»öÉüµ¢¤ÎÍ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢ÂÎÎÏºî¤ê¤Î¤¿¤á¡ÖÂÎÎÏÂç¾æÉ×¤«¿´ÇÛ¤À¤«¤é¤ª»¶Êâ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ê Êú¤Ã¤³¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅØÎÏ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»º¸å¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖºÇ¶á¤º¤Ã¤È¤ªÊ¢¤¤¤¿¤¤¤Î¤â¤Þ¤À¤Þ¤À»º¸å¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤Î¤Ó¤¿Èé¤âÌá¤é¤Ê¤¤¤·¶À¸«¤Æµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡¡¤Ç¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¤Õ¤¿¤´¤¬Ìµ»ö¤Ë¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤«¤é¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¤Ê¤Ë¤è¤ê¤À¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Þ¥Þ¤Î»Ñ¡¡¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬ËÜ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¡¢²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³¨ËÜ¡¡ÁÐ»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤Î°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¼õ¤±¤ÆÎÉ¤¤»Ò¤Ë°é¤Ä¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö»º¸å¤Î¤ª»Å»ö¤ÏÂÎÎÏÌÌ¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¥Ï¡¼¥É¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¹¥¤¤Ê¤³¤ÈÂ³¤±¤Æ¤·¤ç¤³¤¿¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
