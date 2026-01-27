¡Ö¤Ê¤Ë¤ò¸«¤Æ¥è¥·¡ª¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡©¡×Î¦·³30Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿··¿¡ÖÁõ¹Ã¼Ö¡×¡È·ç´Ù¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¡É¤ÇÀÕÇ¤¼Ô¤¬¥¯¥Ó¤Ë!? ¥¤¥®¥ê¥¹
ÌäÂê¤ò·Ú¤¯¤ß¤¿ÀÕÇ¤¼Ô¤¬°¤¤¤È¤ÎÈ½ÃÇ
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥ë¡¼¥¯¡¦¥Ý¥é¡¼¥É¹ñËÉÂç¿Ã¤Ï¡¢¿··¿Áõ¹Ã¼Ö¡ÖAJAX¡Ê¥¨¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤Î³«È¯¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿ÀÕÇ¤¼Ô¤ò¹¹Å³¤·¤¿¤È¡¢2026Ç¯1·î23Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¹ñÆâ¤ÎÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤Þ¤ºÌäÂê²ò·è¤·¤í¡ª ¤³¤ì¤¬¡È¤¦¤ë¤µ²á¤®¤ëÁõ¹Ã¼Ö¡É¤ÎÍýÁÛ¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡ª
¡¡±Ñ¹ñ·³ÊüÁ÷¶É¤Î¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¹¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹¹Å³¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¨¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹·×²è¤ÎÀ®²Ì¤òºÇ½ªÅª¤ËÊÝ¾Ú¤¹¤ëºÇ¹âÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëSRO¡Ê¥·¥Ë¥¢¡¦¥ì¥¹¥Ý¥ó¥·¥Ö¥ë¡¦¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ü¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥¯»á¤Ç¤¹¡£
¡¡¹¹Å³¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¨¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁû²»ÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¡¡2025Ç¯11·î6Æü¤è¤êÆ±¼ÖÎ¾¤ÎÇ¼Æþ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¼ÆþÄ¾¸å¤Ë¥¦¥£¥ë¥È¥·¥ã¡¼½£¥½¡¼¥ë¥º¥Ù¥ê¡¼Ê¿¸¶¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿·±Îý¤Ç¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¤òÁàºî¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¼»Î35¿Í¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¤ÏÓÒÅÇ¤ä¿Ì¤¨¤Î¾É¾õ¤ò¼¨¤¹Ê¼»Î¤â¤ª¤ê¡¢¤³¤Î»öÂÖ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÄÉ²ÃÄ´ºº¤¬´°Î»¤¹¤ë¤Þ¤Ç·×²è¤Î¿Ê¹Ô¤Ï°ì»þÄä»ß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢25¿Í¤¬¸½¾ìÉüµ¢¤·¡¢2¿Í¤Ï¼ÖÎ¾¤ÎÌäÂê¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Î¥±¥¬¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2026Ç¯1·î¸½ºß¤â8¿Í¤¬·Ð²á´Ñ»¡Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤ÎÁû²»ÌäÂê¤Ï°ÊÁ°¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2020¡Á2021Ç¯¤Î»î¸³Ãæ¤Ë¤â¡¢°Û¾ï¤Ê¼ÖÂÎ¿¶Æ°¤äÁû²»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ªÌÄ¤ê¤äÄ°ÎÏÄã²¼¤òÁÊ¤¨¤ëÊ¼»Î¤¬Áê¼¡¤®¡¢11¿Í¤¬Ä¹´üÅª¤Ê°åÎÅ´Æ»ëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºßÇ¼Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¡¢²÷Å¬¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Áû²»ÌäÂê¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í²þÁ±¤µ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÌäÂê¤¬ºÆÈ¯¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ü¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥¯SRO¤¬°ÂÁ´¥ê¥¹¥¯¤ò²á¾®É¾²Á¤·¤¿ÉÔÀµ³Î¤ÊÊó¹ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¤ÏÅö½é¡¢2017Ç¯¤´¤í¤ËÇÛÈ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ»½ÑÅª¡¦·ÀÌó¾å¤ÎÌäÂê¤ÇÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¡ÖÀï¼ÖÊÂ¤ß¤ÎËÉ¸æÎÏ¤È·Ú¼ÖÎ¾¤Îµ¡Æ°À¡¢¹âÀÇ½¥»¥ó¥µ¡¼¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ËüÇ½¼ÖÎ¾¡×¤È¤·¤Æ¹½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àß·×¤ÎÊ£»¨²½¤Ë¤è¤ê²¿ÅÙ¤â»ÅÍÍÊÑ¹¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸½ºß¤Î·Á¤ËÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÌäÂê¤ÎÉÑÈ¯¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÀ©ÉþÁÈ¥È¥Ã¥×¤Î¥È¥Ë¡¼¡¦¥é¥À¥¥ó¹ñËÉ»²ËÅÁíÄ¹¤¬¡¢¡Ö²æ¡¹¥¤¥®¥ê¥¹¤Ïº£¡¢¡È¶¸¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡ÉÁõ¹Ã¼Ö¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¼ÂºÝ¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤Ï¡È10Ç¯¸å¡É¤À¤í¤¦¡×¤ÈÈéÆù¤ò¸ò¤¨¤Æ³«È¯¤ÎÃÙ¤ì¤ËÉÔËþ¤ò¼¨¤¹°ìËë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢¥¨¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¤ÏÄÉ²Ã»î¸³¡¦¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¡¢°ÂÁ´À¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¼¡Âè¡¢ÇÛÈ÷¤ä±¿ÍÑ¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤ÇºÆ³«¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤ì¤Û¤É»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
