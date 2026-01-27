犬に使ってはいけない食器4つ

1.洗いにくく汚れが残りやすい

一昔前に比べると、犬用のアイテムがとても充実していて、おしゃれで機能的な商品がたくさん販売されていると思います。

しかし、デザイン性を重視して、機能や使い勝手にはあまり配慮がされていない商品があるのも事実です。

犬用食器で注意したいのが、傷つきやすくデリケートな素材でできていたり、飾りや凹凸が多くついていたりするものです。

そうした食器はしっかりと洗いにくく、汚れが残りやすいため、衛生面で問題が起こることが少なくありません。

細かい溝に食べ残しが残って雑菌が繁殖してしまうと、犬にも悪影響を及ぼす可能性があるので注意が必要です。

2.軽くすぐに動いてしまう

犬の食器はシンプルで扱いやすいものがいいとされていますが、あまりにも軽量で滑りやすいものはおすすめできません。

犬が食べている間にどんどん動いてしまったり、ひっくり返してしまったりする恐れがあります。

そうした食器で食べていると、犬は不自然な体勢で食事をしたり、慌てて食べつくそうとしたりするため、体に思わぬ負担をかけてしまいます。

食事中に食器が動いてしまうようであれば、シリコン製のマットを敷いたり滑り止めをつけたりといった工夫をするといいでしょう。

3.体の特徴に合っていない

犬の食器には様々な種類があります。その中には、特定の犬種や体格に合わせて作られたものも少なくありません。

犬種によってマズルの長さや体高が異なるため、それぞれの犬が無理なく食べられる形状の食器を選ぶ必要があります。

特にマズルの短い短頭種は、食器が深いと食べにくいため、浅い食器や底部分が斜めに設計された食器が適しています。

ほかにも体高の高い犬の場合、やや高さのある食器を使うことで食べやすくなるだけでなく、首や腰への負担が減ります。

4.割れや欠けがある

食器そのものの問題ではありませんが、食器を長い間使っていると、割れや欠けが出たり表面に傷がついたりします。

そうした食器を使い続けていると、犬が口内を怪我したり破片を飲み込んだりしてしまう恐れがあるので、すぐに使うのをやめてください。

また、プラスチック製や木製の食器などの場合、使っているうちに傷ができることも多く、そこに汚れが残り雑菌が繁殖することもあります。

傷がつきにくい素材の食器を選ぶか、定期的に買い替えをするようにしましょう。

犬の食器を選ぶポイント

犬の食器を選ぶ際は、以下のポイントをチェックしてください。

シンプルで装飾が少なく清潔を保ちやすい 犬が食事をしても動きにくい 犬のマズルや体格に合っている

さらに、最近ではアレルギー体質の犬も増えてきていて、食器の素材によってアレルギーを起こすこともあります。

特に金属やプラスチック、シリコンにアレルギー反応が出ることがあるので、新しく使い始めるときは食後に異変が起こらないかしっかりと観察してください。

また、衛生的で安全に使えるように、傷や割れ、欠けなどがないかを確認しながら使用するようにしましょう。

長く使いたい場合は傷がつきにくい素材の食器を選ぶようにして、プラスチック製や木製のものなどを選ぶ場合は傷や変色が出てきたら買い替えるようにしてください。

まとめ

犬にとって毎日の食事は、大きな楽しみであり健康的な体作りをするための基本でもあります。

そして、食事の時間をより快適で安全にするためには、適切な食器を使わせることも大切なポイントです。

この機会に、愛犬の食器や食べさせかたについてぜひ一度見直してみてくださいね。

(獣医師監修：寺脇寛子)