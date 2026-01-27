1月26日、M!LKの佐野勇斗がInstagramを更新した。

【写真】しゃがみこんでアンニュイな表情を見せる金髪SHOTなども公開

昨年12月6日の投稿で、金髪から落ち着いたトーンの髪色に変えたことを報告していた佐野。

今回の投稿では、「恋しき金髪(n回目)」というコメントと共に、金髪だった時期に撮影した、ファーコート風の衣装を着た写真や、デニムジャケット姿でうつむく様子、しゃがみこんでアンニュイな表情を見せる姿などを公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「流石にカッコよすぎる」「イケメンすぎてびっくり」「ビジュ爆発しすぎてて滅」「顔面強すぎだよおお」「また金髪姿見たいです」「どの色も似合ってるから大好き」といった絶賛の声が集まっていた。

5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーとして活動しながら、俳優としても活躍する佐野。現在放送中のドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（テレビ朝日系）では、松嶋菜々子が演じる米田正子が創設した「東京国税局資料調査課 複雑国税事案処理室」(通称：ザッコク)で働く笹野耕一役を演じている。

