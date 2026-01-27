松のやから「シュクメルリチキンかつ定食」が登場する　松屋の人気の味がパワーアップ、にんにくを世界一美味しく食べるための料理とは

とんかつ専門店『松のや』から”にんにくを美味しく食べる料理”が登場する。2026年1月28日から売り出されるのは、ジョージア郷土料理「シュクメルリ」をアレンジした「シュクメルリチキンかつ定食」。背徳感たっぷりのメニューとは、いったいどんな味わいなのか。

松屋の人気メニューが『松のや』で復活！

牛丼チェーン『松屋』で2020年1月に販売した「シュクメルリ鍋定食」は、復刻メニュー総選挙で1位を獲得し、大人気のメニューとして名を残した。同社のブランドである『松のや』で、「シュクメルリ」と自慢の「チキンかつ」を組み合わせた新商品が発売する。

2026年1月28日発売開始 「シュクメルリチキンかつ定食」

ジョージアの郷土料理である「シュクメルリ」は、鶏肉とニンニクを煮込んだもので、クリーミーな味わいが特長。今回登場する新メニューは、『松のや』だけの特別アレンジだ。

「『シュクメルリチキンかつ定食』は、にんにくのガツンとした風味が効いた濃厚なソースと、とろ〜りチーズを使用。松のやならではの『外はサクッ、中はジュワッ』としたチキンかつを贅沢に合わせました」（同社）

さつまいもがゴロゴロ入っており、食べ応えもありそうだ。

たっぷりのチーズやにんにくの風味を堪能でき、背徳感のあるメニューとなっている。

「シュクメルリチキンかつ定食」は税込990円

■シュクメルリチキンかつ定食 税込990円

（単品 シュクメルリチキンかつ 税込730円）

※店内・持ち帰りの税込価格は同一

※持ち帰り可。みそ汁は別料金

販売期間：2026年1月28日15時〜

販売場所：一部店舗を除く全国の松のや

※松屋・松のや併設店、沖縄店舗、PA店舗では販売なし

