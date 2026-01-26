『World War Z』×『ウォーキング・デッド』待望の配信日が決定！リックやダリルが伝説の戦場へ

ゾンビ討伐アクションの決定版として世界中で支持されるビデオゲーム『World War Z』。予てより話題を呼んでいた人気ドラマ『ウォーキング・デッド』との大規模コラボレーションだが、ついにその配信日が発表された。

リックとダリルが参戦！伝説のキャストによるボイスも実現

ブラッド・ピット主演の映画『ワールド・ウォーZ』をベースにした『World War Z』は、現地時間1月29日に『ウォーキング・デッド』をテーマにした待望のDLC（ダウンロードコンテンツ）をリリースする。対応プラットフォームはPlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC（Steam、Epic Games Store）。世界中のサバイバーたちが待ち望んだ「運命の日」がいよいよやってくる。

開発元セイバー・インタラクティブが公開した最新情報によれば、今回のDLC「World War Z x The Walking Dead」は、単なるスキン（外見）の変更に留まらない。

新キャンペーン・エピソードでは、『ウォーキング・デッド』の象徴的なサバイバーであるリック、ダリル、ニーガン、ミショーンの4名が登場。全3ミッションに及ぶスリリングな物語が展開される。さらにファンを歓喜させているのが、アンドリュー・リンカーンとノーマン・リーダス本人が、自身の役の声を再び担当している点だ。

戦いの舞台となるのは刑務所、アレクサンドリア、グレイディ記念病院といった、ドラマの歴史に刻まれた聖地ばかり。プレイヤーは『ウォーキング・デッド』特有の鈍重ながらも執拗な「ウォーカー」の恐怖を組み込んだ、新たなスタイルのゾンビ群（ジーク）と対峙することになる。

開発者が語る「高速ジーク」と「低速ウォーカー」の完璧な融合

今回の配信日決定に際し、開発元セイバー・インタラクティブはインタビューで本作のこだわりを改めて語った。

――ついに配信日が決定しました。ストーリーラインと両シリーズの整合性については？

「私たちは両シリーズの真正性を何よりも重視した。その結果、高速で動くジークと、スローペースなウォーカーの間で完璧なバランスを見出せた。物語は『ウォーキング・デッド』の世界を舞台にした全3ミッションの完全新作で、プレイヤーは馴染み深い聖地を自らの足で歩くことになる。リック、ダリル、ニーガン、ミショーンの4名には、それぞれを象徴する武器も用意した。本作の代名詞であるゾンビの群れがウォーカーのスタイルへと変貌を遂げるのは初の試みだが、ドラマ版に忠実なメカニズム変更を加えたことで、双方のファンを満足させられる内容になったと自負している」

――ドラマファンへ向けてメッセージをお願いします。

「『ウォーキング・デッド』は間違いなくゾンビ作品の中で最も知名度が高く、長く愛されているIP（知的財産）だ。AMCとは密接に連携し、両方の世界の長所を最大限に引き出した。『World War Z』独自のスォーム（群れ）・エンジンによる圧倒的なバイオレンス描写と、リックたちが絶望に立ち向かう姿は最高の組み合わせだ。累計プレイヤー数が3,000万人を突破したこの記念すべきタイミングで、既存のファン、そして新規のプレイヤーの皆さんにこのクロスオーバーをお届けできることに、かつてないほど興奮している」

『ウォーキング・デッド』全11シーズンはU-NEXTなどで配信中。（海外ドラマNAVI）

