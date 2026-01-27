厚切りが贅沢な鴨鍋が最高だった　昼飲みも大歓迎の蕎麦屋で冬の美味しさを堪能

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・千歳烏山の蕎麦店『蕎麦やましん』です。

蕎麦と魚料理、二刀流の名店が作る「鴨鍋」

広告畑でCMを作っていた店主が、次は“食”で人を楽しませたいと脱サラ。『築地さらしなの里』で蕎麦修業、さらに経堂『さかなや魚真』で魚料理と仕入れを学び、2022年に千歳烏山で独立。

蕎麦は二八で、旬のヌキ実を石臼で自家製粉し、毎朝その日の分だけを打つ。温蕎麦には鯖節、冷蕎麦には鰹節とダシを使い分け、大きな甕に継ぎ足して作るかえしは、2週間以上寝かせるとか。

そんなこだわり店主が冬の定番メニューで掲げる「鴨鍋」には、築地で仕入れた新鮮な合鴨を使う。

鴨鍋・単品1人前5500円

『蕎麦やましん』鴨鍋 単品1人前 5500円（注文は2人前〜） あっさり仕立ての鍋ツユなので、ポン酢で味変しても。茹でた二八蕎麦を加えて〆蕎麦まで堪能して。2人前からで要予約

厚切りなのがいやはや贅沢だ。温蕎麦のツユよりもやや薄めに仕上げた鍋ツユに鴨をさっとくぐらせ、レアな火入れで食べると、なんともエレガントな食感でおいしさがじんわりあふれてくる。

ほかにも牡蠣、フグといった小鍋メニューも入れ替わり登場するので乞うご期待！

『蕎麦やましん』蕎麦屋には珍しくオープンキッチン仕様

千歳烏山『蕎麦やましん』

［店名］『蕎麦やましん』

［住所］東京都世田谷区粕谷４-20-18-107

［電話］03-6750-2948

［営業時間］月〜土：11時半〜14時、17時〜22時、日は〜21時

［休日］不定休

［交通］京王線千歳烏山駅西口から徒歩６分

