マット・デイモン主演映画のドラマ版！『レインメーカー』がリリース決定

1997年にマット・デイモン主演で映画化されたジョン・グリシャムのベストセラー小説「原告側弁護人」をドラマ化した『レインメーカー』が、WOWOWにて3月に放送・配信決定！

『ワンス・アポン・ア・タイム』『MAD MEN』スターも

トム・クルーズやジュリア・ロバーツ、マシュー・マコノヒーといったスターが主演した映画『ザ・ファーム／法律事務所』『ペリカン文書』『依頼人』『評決のとき』『ニューオーリンズ・トライアル』などの原作者として知られるベストセラー作家のジョン・グリシャム。弁護士出身でリーガル・サスペンスを得意とする彼が、1995年に出版しその2年後には映画化された小説を、およそ30年後にドラマ化したのが本作だ。クリエイターのマイケル・サイツマン（『コード・ブラック 生と死の間で』）とジェイソン・リッチマン（『デトロイト 1-8-7』）が原作小説をスケールアップさせ、原作者のグリシャムは製作総指揮も務める。

舞台は、米南部のサウスカロライナ州チャールストン。ロースクールを卒業した青年ルーディは、小さな法律事務所に就職して医療過誤訴訟を担当するが、事態は予期せぬ方向へ。法曹界での経験不足から悪戦苦闘するルーディの奮戦、彼の前に立ちふさがる大手法律事務所で働き、ライバルとなった恋人サラとの関係などに注目だ。なお、昨年秋にシーズン2更新が決まっている。

フランシス・フォード・コッポラが監督を務めた映画版は、マットのほかにもクレア・デインズ、ジョン・ヴォイト、ダニー・デヴィート、ミッキー・ローク、ロイ・シャイダー、ダニー・グローヴァーなどの豪華な顔ぶれだったが、ドラマ版もドラマ、映画で活躍するキャストが参加。『ワンス・アポン・ア・タイム』のレジーナ・ミルズ／悪い女王役でおなじみのラナ・パリラ、『MAD MEN マッドメン』でロジャー・スターリングを演じたジョン・スラッテリー、『ジュマンジ』シリーズでベサニーに扮したマディソン・アイズマン、『ファンタスティック・ビースト』シリーズのジェイコブ・コワルスキー役で知られるダン・フォグラーなどが名を連ねる。

『レインメーカー』あらすじ

ロースクールを卒業したルーディは、恋人サラとともに大手法律事務所のティンリー・ブリットに就職。だがルーディは、初日から所長レオを怒らせて解雇されてしまい、やり手女性ブルーザーが率いる弱小事務所J・ライマン・ストーンに転職、司法試験に落ち続けているが有能なデックが相棒になる。そこでドットという女性の息子ダニー・レイが入院中に亡くなったことをめぐる医療過誤訴訟を担当するが、被告は有力な病院グループで、その代理人を務めるのは“古巣”のティンリー・ブリット。ルーディはもともと弁護士として経験不足の上、サラがライバルになって悪戦苦闘する。一方、ダニー・レイを担当していた男性看護師プリッチャーには母親殺しの嫌疑がかけられており…。

『レインメーカー』キャスト、声優

マイロ・キャラハン（ルーディ・ベイラー役／声：宮崎遊）

マディソン・アイズマン（サラ・プランクモア役／声：黒木彩加）

ラナ・パリラ（ブルーザー役／声：井上喜久子）

P・J・バーン（デック役／声：前田剛）

ジョン・スラッテリー（レオ役／声：金尾哲夫）

『レインメーカー』放送・配信情報

『レインメーカー』は3月よりWOWOWにて放送・配信予定。スケジュールの詳細が分かり次第お伝えしたい。また、本作リリースを記念し、映画版も放送・配信が予定されている。

